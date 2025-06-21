



Необычный сезон мошки и комаров в Волгоградской области окончательно канул в лету. Продлить летний «марафон» или вывести на свет новых особей не смогли даже обрушившиеся на регион дожди.

- Как мы и предполагали весной, мошки в этом году было крайне мало. Сейчас ее сезон подошел к своему логическому завершению, и прошедшие на этой неделе дожди уже никак не повлияют на насекомых, - рассказывает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев.

Ливневые осадки, поливавшие Волгоградскую область несколько дней подряд, хотя и не вернули к жизни знаменитого гнуса, но все же не прошли бесследно. По словам Сергея Яковлева, такая ценная в этом году вода станет «спасательным кругом» для рыбы.

- Безусловно, осадки были полезны для рыбы. Особенно для той, что обитает в мелких водоемах Волго-Ахтубинской поймы. Сейчас уровень ее воспроизводства остается на низком уровне, - подытоживает ихтиолог.

Практическая бесснежная зима в этом году подписала приговор гнусу. Из-за критического маловодия насекомые пришли в регион раньше срока, но закончили свой традиционный «облет» всего спустя две с половиной недели. Впрочем, списывать насекомых со счетов и рассчитывать на их полное исчезновение специалисты считают весьма утопичной идеей.

- Не будем забывать о том, что в следующем году мошка наверняка вернет себе свои позиции. Обладая хорошей плодовитостью, она откладывает много яиц. Те, которые не вылупились сейчас, остались в почве в высушенном состоянии. На следующие год они зальются водой, и мы получим привычное нам количество насекомых.