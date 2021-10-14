Экономика

Цены просто космос: овощи и яйца стремительно дорожают в Волгоградской области

Экономика 14.10.2021 10:20
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14.10.2021 10:20


Волгоградстат зафиксировал резкий подъем цен на помидоры и огурцы, картофель и куриные яйца по итогам недели с 4 по 10 октября, сообщает ИА «Высота 102». Так, стоимость килограмма помидоров выросла на 24,47% и достигла 90,08 рублей, огурцы подорожали на 13,7% и теперь стоят в среднем 89,97 рублей за килограмм. Цена на картофель подскочила почти на 5% (41,48 руб./кг), на яйца – на 6,82% (69,9 рублей за десяток). Бензин и дизельное топливо, по данным ведомства, не подорожали ни на копейку. Единственными заметно подешевевшими товарами стали корвалол и мазь левомеколь (на 3-4,5%).
Напомним, на прошлой неделе жители Волгоградской области столкнулись с резким подорожанием картофеля. Цена этого корнеплода хорошего качества – крупного, ровного и не гнилого – в супермаркетах и на рынках теперь начинается от 55 рублей за килограмм. При этом первый вице-президент Волгоградской торгово-промышленной палаты Александр Свидров заявил, что ажиотаж вокруг картофеля создан искусственно. «Цена на картофель, по данным Волгоградстата, выросла на 11 процентов [за неделю с 27 сентября по 3 октября]. Но за такой короткий промежуток времени себестоимость производства картофеля вырасти не могла. При отсутствии увеличения затратной части существенное колебание цены на овощи в период сбора урожая вызывает ряд вопросов», – комментировал Свидров на минувшей неделе.

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