



Волгоградстат зафиксировал резкий подъем цен на помидоры и огурцы, картофель и куриные яйца по итогам недели с 4 по 10 октября, сообщает ИА «Высота 102». Так, стоимость килограмма помидоров выросла на 24,47% и достигла 90,08 рублей, огурцы подорожали на 13,7% и теперь стоят в среднем 89,97 рублей за килограмм. Цена на картофель подскочила почти на 5% (41,48 руб./кг), на яйца – на 6,82% (69,9 рублей за десяток). Бензин и дизельное топливо, по данным ведомства, не подорожали ни на копейку. Единственными заметно подешевевшими товарами стали корвалол и мазь левомеколь (на 3-4,5%).