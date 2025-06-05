



В Михайловке Волгоградской области сегодня, 5 июня, силовики провели рейды в местах проживания цыган. Как сообщает ИА «Высота 102», в отдел полиции были доставлены 45 представителей вольного этноса.







По данным информагентства, в рейдах на территории Михайловки принимали участие оперативники УФСБ России по Волгоградской области, регионального ГУ МВД России, а также бойцы спецподразделений Росгвардии. В ходе рейдовых мероприятий силовики побывали в жилищах цыган и проверили 55 человек.

По имеющимся сведениям, трое представителей цыганской диаспоры оказали сопротивление законным требованиям правоохранителей. В итоге на них были составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ.

Сотрудники ДПС провели проверку 15 транспортных средств цыган.

– Кроме того, в жилищах, принадлежащих представителям цыганского этноса, были обнаружены и изъяты два гладкоствольных оружия. Оба они не зарегистрированы в установленном порядке, – сообщают в региональном УФСБ. – Владельцы оружия привлечены к ответственности по статье 20.8 КоАП РФ о нарушении правил приобретения, хранения и учета оружия.

Десятерым цыганам, которых, судя по кадрам оперативного видео, силовики застали спящими ранним утром, вручили повестки в военный комиссариат. Все они обязаны встать на воинский учет в ближайшее время.

Накануне, напомним, рейды прошли в Иловлинском районе Волгоградской области. Здесь также проверяли места проживания цыган, а также теплицы и сельхозпредприятия, где трудятся приезжие иностранцы.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области