«Убил нерусского»

Ирина Гаврилова, мама Тимура, студента Волгоградского медуниверситета, вот уже несколько лет не может найти следы убийцы ее сына, Виталия Васильева. 55-летняя женщина живет сейчас в Азербайджане, однако недавно ей пришлось приехать в другую страну, в Россию, чтобы в очередной раз попробовать найти ответ на мучающий ее вопрос – где сейчас находится Васильев, жив ли он, а, если жив, то почему в нарушение решения суда ей не предоставляют информацию как потерпевшей, что с убийцей ее сына?

Напомним, страшное по своей бессмысленности преступление произошло в Волгограде 13 июня 2020 года. 22-летний Виталий Васильев почти в центре города, на улице Рабоче-Крестьянская нанес 17-летнему Тимуру Гаврилову двадцать ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте. Поводом для совершения убийства стали националистические взгляды Васильева, в чем он сам потом признался. Тимур Гаврилов был убит только потому, что он был «нерусским».

Ужасное преступление потрясло волгоградцев. Тимур, который приехал учиться в Волгоград из Азербайджана на стоматолога, был дружелюбным, спокойным юношей, и единственным сыном у своей мамы. Для волгоградских сыщиков стало делом чести найти убийцу, и они выполнили свой долг. Примерно через неделю после совершения убийства подозреваемый был задержан в Смоленской области, куда он бежал после совершения убийства. Им оказался Виталий Васильев, у которого во время обыска нашли оружие, а также террористическую литература с инструкциями об убийстве мусульман.

В октябре 2021 года Васильев был осужден на 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также убийца должен был выплатить 1,7 миллиона рублей маме Тимура, Ирине Гавриловой в качестве моральной компенсации.





При этом, опять же по решению суда, Ирину Васильевну должны были информировать о том, что происходит с убийцей в местах лишения свободы – переведен ли он в другую колонию, выпущен ли он на свободу, жив ли или скончался, если да, то по какой причине. Однако с 2022 года Ирина Гаврилова вынуждена была добывать информацию о Васильеве по крупицам из самых разных источников, однако не из официальных структур. Убитой горем женщине пришлось организовать собственное расследование, наткнувшись на стену молчания и отведенных в сторону взглядов представителей госорганов, которые до сих пор не могут четко ответить на главный вопрос – где находится Виталий Васильев?

«Как гром среди ясного неба»

Ирина Гаврилова вспоминает, что последние официальные новости о Васильеве она узнала из СМИ, которые сообщили о переводе убийцы ее сына из исправительной колонии №26 в Волгоградской области в ИК Ростовской области.

– Тогда СМИ ссылались на пресс-службу УФСИН Волгоградской области. После этого Васильев просто исчез! Все эти годы мне не удается выйти на его след. Я написала пачки обращений – начиная от Президента, заканчивая ФСИН, ФСПП, однако никаких результатов мне добиться не удалось, – рассказывает женщина.

А буквально в конце 2022 года в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что, якобы Виталий Васильев умер в местах лишения свободы. По одной из версий опять же анонимных источников – был убит сокамерниками. Однако Ирина Васильевна в эту версию не верит.

– Если это правда, я хочу, чтобы мне это доказали – показали документ, что его уже нет на свете. Но молчание в ответ на мои запросы подсказывает мне, что убийца моего сына жив. И, скорее всего, он на свободе. Если он на свободе, я хочу, чтобы его нашли и чтобы он исполнил решение суда, – продолжает женщина.

Выяснить какие-то подробности о судьбе Васильева потерявшей сына матери не удается до сих пор. По словам Ирины Гавриловой, она тщетно пыталась дозвониться в колонию №26, в УФСИН ей также не отвечали на официальные запросы.





О том, что Виталий Васильев мог уйти из мест лишения свободы в ЧВК «Вагнер», она узнала, можно сказать, случайно. Однажды во время очередной поездки в Волгоград она пришла в общежитие, где до всего случившегося были прописан убийца ее сына с матерью и братом.

– Там нам сказали, что Васильевы здесь больше не живут. Мы стучались тогда во все двери, пытались узнать, куда они переехали, но все было бесполезно. И тут вдруг какой-то мужчина, проходивший мимо, сказал нам, что Виталий воюет в «Вагнере», – вспоминает Ирина Гаврилова.

Эту информацию неофициально подтвердили Ирине Васильевне во время очередного посещения волгоградского УФСИН. Одна из сотрудниц, видимо, просто пожалела убеленную сединами женщину.

– Она мне сказала, что Васильев, скорее всего, действительно ушел в «Вагнер». По ее словам, туда все уходили из Ростова. А дальше – шесть месяцев воюешь, если остается жив, то выходит на свободу. Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего,– делится собеседница.

Только после обращения к Президенту России эта информация подтвердилась. Осенью 2023 года Ирина Васильевне пришел ответ из управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН, в котором сообщалось, что Васильев В.Н. помилован с освобождением от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в связи со снятием судимости на основании Указа Президента РФ ль 16.09.2022 года.

Как известно, на основании этого указа выжившие на СВО бывшие заключенные, действительно, получали свободу. Однако ясности о судьбе Васильева маме Тимура это не прибавило.

«Если он жив, почему его не могут найти?»

– Из этого ответа ничего не было понятно, – рассказывает Ирина Васильевна. – Если он погиб на СВО, то почему мне не сообщили о факте его смерти? Если он воевал, он должен был получать денежные средства или на свою карту, или на карты своих родственников. Это легко можно было отследить при желании. Ведь он должен выплатить по решению суда 1,7 миллиона рублей. Однако никаких действий судебные приставы по поиску этих денег не произвели.

Попытки дистанционно узнать в УФСПП по Волгоградской области, почему с Васильева не была взыскана хотя бы часть присужденных средств, не увенчались успехом – по указанным телефонам до приставов невозможно было дозвониться.

– Мне пришлось ехать в Волгоград, чтобы лично встретиться с судебным приставом, – продолжает собеседница информагенства. – Но никакой четкой информации мне так и не дали. Пристав сначала заявила, что Васильев объявлен в розыск. Я попросила показать документ, на основании которого он якобы в розыске. Но, представляете, его не нашли! Единственное, что удалось узнать – наличие половины дома, которая находится в собственности у убийцы Тимура.

Со своим знакомым Ирина Васильева посетила этот дом.

– Вышла женщина, узнав, кто я, испугалась, сказала, что дом – это ее собственность, потом быстро захлопнула дверь. Через забор я слышала, как она в ярости кому-то что-то кричала в трубку. Я ее просила поговорить, говорила, что мне только нужно найти Васильева, но она больше не открыла калитку, – говорит Ирина Гаврилова.





Женщина недоумевает: неужели в России невозможно найти человека на основании данных той же полиции, банков, военкоматов? Как так получилось, что в буквальном смысле слова этому человеку, а именно – убийце ее сына, так легко удалось запутать свои следы? Или его просто никто не хочет искать?

– У него же есть родственники, мать, брат. Почему на них никто не вышел? Ведь, наверняка, они имеют информацию о том, где он находится. Я одного хочу – найти его или живым, или мертвым. Если он мертв, пусть меня в этом убедят. Это мое право. Моя жизнь закончилась после убийства Тимура. Мне 55 лет, у меня седые волосы. Я не могу больше работать в детском саду, потому что плачу, когда вижу детей. Я плачу, когда вижу свадьбу, представляю, что мой Тимур бы уже к этому времени тоже мог полюбить, жениться, и, может быть, стать папой. Я хотела усыновить ребенка. Но мне сказали, что у меня нет мужа, нет работы и самое главное, молодости. Но у меня был ребенок, у меня была надежда на то, что Тимур будет мне опорой в старости. Теперь у меня ничего нет. Только пустота. Только эти четыре стены. Я думала, Васильев ведь мог не до конца убить моего сына. Пусть бы он остался инвалидом. Но он бы у меня был. Был бы звук. Было бы тепло, – говорит пробирающие до мурашек слова Ирина Васильевна.

Недавно женщина снова прилетала в Москву. Она написала очередное заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в ее ситуации и дать оценку действиям ведомств, которые не исполняют решение суда. Еще одно обращение она собирается подать уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой.

Уже совсем скоро, 13 июня, исполнится ровно пять лет, как нацист Виталий Васильев убил в Волгограде гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова. Мама Тимура хочет не так много – чтобы закон был на ее стороне.

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