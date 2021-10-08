Бензин на волгоградских АЗС стал самым дешевым в ЮФО

Экономика 08.10.2021 09:35
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08.10.2021 09:35
Цена на автомобильный бензин за предыдущую неделю стала самой низкой в Южном федеральном округе. Средняя стоимость литра автомобильного топлива составляет 47,88 рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата.
Бензин марок АИ-92 и АИ-98 также является наиболее дешевым на территории ЮФО, цена за литр – 45,68 и 55,31 рублей соответственно. При этом топливо самой востребованной марки АИ-95 стоит 51,33 рубля за литр. Это дороже, чем в Астрахани, Краснодаре, Майкопе и Элисте. Выше волгоградских цены только в Ростове-на-Дону и Крыму, где 95-й бензин водители заправляют по 51,74 рубля, в Симферополе и Севастополе – по 54,35 и 53,96 рублей.
Согласно статистике внутри региона цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 остаются стабильными на протяжении недели, 92-й бензин подорожал на 0,18%. Цена на дизельное топливо выросла на 0,14%, составляет 49,30 рублей за литр и находится на четвертом месте в ЮФО.
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