В автосалонах Волгограда закончились отечественные автомобили





В автосалонах Волгограда образовался дефицит легковых автомобилей отечественного производства, в частности, тольяттинского АО «АвтоВАЗ». Автомобилистам, желающим приобрести LADA, приходится ждать не одну неделю, пока в город доставят новые модели, сообщили ИА «Высота 102» в одном из автоцентров Волгограда.

На производстве в Тольятти программу производства автомобилей сократили из-за нехватки электронных компонентов. Больше всего дефицит комплектующих сказался на выпуске машин LADA Granta, которых по Волгограду перемещаются тысячи. Источник отметил, что электронных компонентов не хватает не только АвтоВАЗ, но другим автомобильным заводам по всему миру.

Несмотря на усилия компаний по нормализации объемов производства, пока автосалоны не в силах работать по принципу «пришел, увидел и купил». Нехватка автомобилей в наличии в салонах наблюдается последние 4 месяца. Когда у волгоградцев вновь появится возможность купить отечественную машину без ожидания, остается неизвестным. На этот вопрос ответ не могут дать ни дилеры, ни сам производитель.

По сообщениям федеральных СМИ, дефицит электронных компонентов (полупроводников) ударил не только по автомобилестроительной отрасли, но и по другим сферам. Основной причиной экономисты называют пандемию COVID-19, из-за которой произошла резкая остановка ряда производств в Азии. В меньшей степени повлияло повышение спроса на электронику из-за перехода на «дистанционку» и майнинг криптовалют, два крупных пожара на заводах микросхем, похолодание в Техасе и засуха в Тайване. Эксперты прогнозируют, что нехватка продлится до конца 2022 года, не исключено, что дефицит продолжится и в 2023 году.