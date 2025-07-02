В Камышине награды погибших участников СВО передали их семьям

Сегодня, 2 июля, в Камышине Волгоградской области родственникам погибших в ходе СВО военнослужащих передали награды героев. Памятное мероприятие состоялось в Центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева, куда были приглашены семьи пятерых участников СВО.
- Ордена Мужества вручили родным сержанта Виталия Лебедева, ефрейтора Алексея Аксенова, рядовых Никиты Михайлова и Сергея Кожина. Рядовой Геннадий Прошин посмертно награжден медалью Жукова, - уточнили в администрации.
Награды передали замглавы Камышина Юрий Бачурин и военный комиссар города Камышина и Камышинского района Константин Егоров.
Фото: администрация Камышина / t.me