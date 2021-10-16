Плата за капремонт вырастет в Волгоградской области

Общество 16.10.2021 10:11
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16.10.2021 10:11
С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капремонт за один квадратный метр вырастет на 49 копеек в Волгоградской области. Согласно постановлению, подписанному и.о. губернатора Евгением Харичкиным, с нового года минимальный тариф составит 7,5 рубля, сообщает ИА «Высота 102». Общая плата вырастет, в зависимости от квадратуры квартиры, на 15-35 рублей в месяц.
Напомним, в конце сентября Волгоградская областная дума приняла поправки в закон об организации проведения капремонта в регионе. Теперь индексация размера предельной стоимости каждого вида услуг будет происходить не каждые три года, а ежегодно. В пояснительной записке к законопроекту за подписью депутата Валентины Гречины говорилось, что необходимость принять поправки связана с резким подорожанием стройматериалов до 100% по отдельным видам. «Сложившаяся ситуация приводит к срыву выполнения запланированных работ в связи с отказом от участия в аукционах потенциальных подрядных организаций», – отметили авторы законопроекта.
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