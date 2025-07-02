Спорт

Александр Коротков стал десятым новичком волгоградского «Ротора»

Спорт 02.07.2025 19:32
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02.07.2025 19:32


Александр Коротков сегодня, 2 июля, перешел в волгоградский «Ротор». По данным пресс-службы клуба, 25-летний защитник подписал контракт до конца сезона 2025/2026.

Коротков является воспитанником «Зенита» из Санкт-Петербурга. В 2019 Александр стал футболистом столичной «Родины». Затем Александр выступал за «Велес», «Аланию», тульский «Арсенал» и «Тюмень», где он играл в концовке прошлого сезона.

За всю карьеру юбилейный, десятый новобранец сине-голубых в летнее межсезонье провел 140 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Фото: СК «Ротор» /vk.com

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