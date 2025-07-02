Бочаров по ВКС поучаствовал в совещании у Патрушева

Главы регионов, руководители профильных ведомств и отраслевых компаний, а также представители Федерального Собрания стали участниками совещания по теме организации системы по обращению с ТКО у зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Андрей Бочаров присоединился к мероприятию посредством видеоконференцсвязи.
На совещании обсуждались предварительные результаты работы за первое полугодие текущего года по вопросам ввода в эксплуатацию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, вторичной переработки, строительства инфраструктуры и обновления парка спецтехники, обустройства контейнерных площадок ТКО.
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, в соответствии с указом Президента, сортировка к 2030 году должна достичь 100%, а полигонное захоронение — снизиться до 50%, при этом четверть отходов должна возвращаться в повторный оборот. Динамику опережающего достижения плановых значений необходимо сохранить, при этом наращивать масштабы строительства инфраструктуры.
В администрации Волгоградской области, в свою очередь, отметили, что в регионе обеспечены целевые показатели доли обрабатываемых и утилизируемых твердых коммунальных отходов. На территории функционируют три мусоросортировочных комплекса и пять полигонов ТКО, еще один новый мусоросортировочный комплекс и четыре площадки ТКО появятся в субъекте в ближайшие годы. Это, уверяют в администрации, позволит обеспечить сортировку отходов в 100% объеме и практически в два раза снизить объем отходов, направляемых на полигоны.
Фото сайта правительства РФ