«Свои будут биться до конца»: как в Волгограде воспитывают смену сегодняшним игрокам «Ротора»

Главная футбольная команда региона – волгоградский «Ротор» – в завершившемся сезоне заняла девятое место в розыгрыше Первой лиги, что вполне можно считать хорошим результатом. В настоящее время идет «апгрейд» команды – уже известно о приеме в клуб новых футболистов. Но не секрет, что многие волгоградцы мечтают видеть в составе сине-голубых местных воспитанников.

Одной из главных кузниц кадров для футбола в Волгограде считают «Спортивную школу «Ротор». Корреспондент ИА «Высота 102» посетил тренировки двух юношеских команд СШ на стадионе «Пищевик», где пообщался с юными футболистами и их наставниками. Своим видением развития детско-юношеского футбола в Волгоградской области поделились также тренер — преподаватель команды «Ротор»-2010 Дмитрий Синкевич и руководитель СШ «Ротор» Николай Бабенко.





Наши ребята – на виду

«Ротор»-2010 в нынешнем году дебютировал в чемпионате ЮФЛ Юг. Сине-голубые после 10 туров идут на шестом месте с 17 очками. А вот «Ротор»-2009 под руководством Дениса Снимщикова, чьи футболисты открыли для себя ЮФЛ Юг в прошлом сезоне, выступает получше — команда располагается на четвертом месте после 10 матчей с 18 очками, отставая всего на два балла от лидирующего «Динамо-Дагестан».





Николай Бабенко руководит «Спортивной школой «Ротор» с октября 2023 года. Можно сказать, он в спортшколе один из главных ответственных за отбор молодых спортсменов и за развитие юношеского футбола.

– На сегодня у нас обучается 475 детей, из них 100 девушек. Одна из наших задач – привлекать как можно больше талантливых спортсменов. Два года подряд мы проводим день открытых дверей в манеже имени Александра Никитина в Волжском для детей начальной подготовки. Оцениваем тренерским составом скоростные качества, ловкость, координацию. Есть еще «Юный Роторовец» – торжественное мероприятие, приуроченное посвящению мальчиков и девочек в «юные роторовцы» с привлечением спортсменов, успешно освоивших программу спортивной подготовки этапа совершенствование спортивного мастерства. Присутствуют на этом событии тренеры и руководители главной команды. Поэтому ребята уже в таком юном возрасте осознают, в каком великом клубе находятся и какие у них могут быть перспективы. Кроме того, проводится турнир легенды «Ротора» Александра Сергеевича Зернова. Также совместно с Детской футбольной лигой по инициативе СШ «Ротор» организуем футбольный фестиваль «Большие звезды светят малым: Дивизион Владимира Дмитриевича Горюнова». Планируем сделать его также постоянным. Ведем работу по развитию женского футбола, наши команды с 2025 года впервые выступают в двух возрастных категориях ЮФЛ-девушки. Сейчас, к слову, это направление в футболе очень востребовано, и все больше девушек выбирают этот вид спорта, – перечисляет Николай Бабенко.





Сейчас в школе работают 19 тренеров-преподавателей, из них трое - специалисты по работе с вратарями. Есть несколько тренеров, кто работает с двумя возрастами.

Успех тренировочного процесса обеспечивает преемственность в обучении – в школе есть и молодые, и опытные специалисты. Главная задача – воспитать как можно больше игроков для основы. И Юношеская футбольная лига для молодых спортсменов – прекрасный шанс показать себя в постоянной соревновательной практике. Проект этот реализуется при помощи РФС, а на местах его поддерживает администрация Волгоградской области и облспорткомитет. И уже есть достижения.

– Мы рады были вернуться в этот турнир в прошлом году. Тогда мы хотели адаптироваться к соревнованиям. Команда 2007 года рождения показала лучший результат - 4 место. Команда 2009 года заняла 8 место, но при этом трех воспитанников из СШ «Ротор» вызвали в юношескую сборную России. Точно знаем, что за нашими ребятами следит Департамент сборных команд России, – говорит Николай Бабенко.





По словам специалиста, в подготовке футболиста акцент делается не только на его спортивных качествах. Для наставников важно, чтобы спортсмен не только хорошо учился, но и вырос достойным человеком. Большую роль в комплексном воспитании спортсменов играют спортклассы. Уже действуют два таких класса в школе №123. А с 1 сентября 2025 года откроются еще три спортивных класса на базе лицея № 11, рядом со стадионом «Пищевик».

В спортшколе не скрывают, что заинтересованы в том, чтобы в главной команде региона обращали внимание на юных воспитанников. И такой регулярный контакт с СК «Ротор» существует – как на уровне руководства, так и на уровне встреч юных спортсменов с действующими игроками и мастер-классов с их участием. В мае главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев и специалист по ОФП Сергей Толстых на стадионе «Пищевик» с тренерским составом СШ как раз обсуждали, как сделать тренировки эффективнее в рамках подготовки резерва.

Деньги решают не всегда

Сейчас в региональном футболе создается своеобразная вертикаль – «Ротор-М», «Ротор-2», главный «Ротор». Во втором туре Молодежной футбольной лиги в стартовом составе волгоградской команды вышли девять воспитанников СШ «Ротор». Ребята оказываются более приспособлены ко взрослому футболу, когда проходят все этапы подготовки.

Но проблема оттока талантливых спортсменов в другие регионы, характерная не только для Волгоградской области, все-таки существует, признает Николай Бабенко.

– Мы хотим видеть своих воспитанников в главной команде. Наша задача – создавать условия для местных игроков, чтобы они не уезжали в другие города. У нас уже приглашали ребят 2009 года рождения в «Спартак», «Ростов», «Локомотив», «Акрон», но мы их удержали. Порой приходилось действовать через родителей парней. Не скрою, это сложный процесс. Но иногда бывает достаточно добрых слов, похвалы, которые рождают в спортсмене чувство собственной значимости, что на него рассчитывают, что он важен для команды. Так что не всегда материальное решает все, – делится специалист.





При этом Николай Бабенко признает, что болельщики вполне оправданно ждут пополнения главной футбольной команды Волгоградской области именно местными воспитанниками. Для этого в регионе делается многое. Помимо созданной вертикали из нескольких молодежных команд, считает специалист, в деле воспитания кадров для большого футбола должны участвовать сообща все спортшколы, действующие в Волгограде и области.

Если говорить о вертикали в подготовке перспективных футболистов, то заметное место в этой конструкции занимает Юношеская футбольная лига. Тренер-преподаватель команды «Ротор»-2010 Дмитрий Синкевич рассказал, что этот турнир более приближен к профессиональным соревнованиям и дает бесценный опыт подготовки к выступлениям во взрослом футболе. Одно из его преимущество – это длительность и конкуренция, что дает возможность постоянной игровой практики с сильными соперниками.





Особенности тренировочного процесса в данной возрастной категории, считает Дмитрий, это упор на технико-тактическую подготовку. Специалисты стараются готовить не только команду, но и индивидуально развивать футболистов.

– Работаем над тем, чтобы игрок при переходе на профессиональный уровень был более приспособлен ко взрослому футболу. В этом возрасте акцент делается и на тактику, и на технику, и на физику. Это все дозировано, потому что у ребят сейчас идет активный период роста. У игроков переходный возраст, появляются типичные проблемы для этого периода. Нужно их направить в правильном направлении. Важна и психологическая работа, чтобы воспитанники были готовы к давлению во взрослом футболе, – рассуждает специалист.

Наставники также стараются создать такие условия ребятам, чтобы они оставались в регионе.

– Мы убеждаем игроков, что и в Волгограде можно развиваться. Тем более, что руководство делает все для улучшения материально-технической базы, и радует, что создаются прекрасные условия для тренировок. Не скрою, хочется, чтобы побольше наших воспитанников играли в команде нашего региона. Надеемся, что это будет не 1-2 человека, а побольше. Это основная задача у тренеров. У нас парни обслуживают матчи в качестве ребят, подающих мячи, на «Волгоград Арене» плюс на «Пищевике» бывает, что основной «Ротор» тренируется, а воспитанники наблюдают и общаются лично с футболистами. Все хотят не просто на трибуне посидеть, а сами выйти на поле. Пусть даже пока в таком скромном статусе, но желание велико, и это здорово, – рассказал собеседник.

Свои бьются до конца





Сегодня у мальчишек, которые по многу часов в день проводят на тренировках и с восторгом заглядываются на своих кумиров, нет никакого страха, что у них может что-то не получиться. Да, так и должно быть, когда у тебя впереди целая жизнь. Они учатся, впитывают указания и советы тренеров и строят самые смелые планы.

Защитник команды СШ «Ротор»-2009 Вячеслав Журавский перешел в «Ротор» из «Олимпии», когда был в пятом классе. Когда начал выступать в ЮФЛ Юг, признался, что без волнения не обошлось.

– Тут совсем другая ответственность. Это очень серьезный турнир, там сильные соперники, интересные выездные матчи. Можно посмотреть новые города. Хочется добиться результата и завоевать медали в этом сезоне. Очень хочу выступить на «Волгоград Арене» в будущем, – поделился Вячеслав.

Кстати, юный спортсмен уже выходил на поле главного стадиона Волгограда – в конце мая нанес первый символический удар по мячу перед матчем «Ротор» - «Уфа» вместе с еще одной воспитанницей СШ «Ротор» Камиллой Киричковой. Доверили им это право неслучайно – ребята в своих школах завершили учебный год на «отлично».





Алексей Кумейко, выступающий за СШ «Ротор-2010», футболом начал заниматься с четырех лет в обычной секции. Способного мальчика заметили – так он попал в СШ «Ротор».

– Мы стараемся играть в активный футбол, вскрываем через быстрые передачи, неплохо выходим из обороны в атаку и работаем над завершением. Рассчитываем попасть в тройку призеров, показать желание и старание и продемонстрировать качественный футбол, – говорит юный защитник.

– Мой любимый футболист - Рюдигер из мадридского «Реала». Стараюсь брать с него пример. Мечтаю, как и вся наша команда, сыграть за основную команду на «Волгоград Арене». «Ротору» нужна свежая кровь, так что на нас вполне можно рассчитывать. Если мы свои, мы будем биться до конца, – уже очень по-взрослому рассуждает молодой волгоградский спортсмен.





Ближайшие матчи в ЮФЛ Юг команды СШ «Ротор» проведут в Волгограде 15 июня. Юные «сине-голубые» сыграют с командами Академии «Краснодар». Встречи пройдут на стадионе ВГАФК в 16.00 и 19.00.





Отметим, что в этом сезоне в регионе также появилась команда «Ротор-2», которая выступает во Второй лиге «Б». Подшефные Альберта Гудимова после 11-ти поединков набрали 14 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Заметить талант, воспитать амбициозных спортсменов и дать им путевку в будущее – это задача, над которой сегодня работает целая плеяда волгоградских тренеров и специалистов.

Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»

