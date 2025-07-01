



В Дзержинском районе Волгограда автомобилисты, проживающие в частном секторе на ул. Трехгорной, оказались заблокированы в собственных домовладениях. Несколько недель здесь началась реконструкция проезжей части, в результате жилой массив оказался недоступен для транспорта.







Долгожданный ремонт

Частный сектор на участке ул. Трехгорной, примыкающем к трамвайной линии, в современном виде начал формироваться в 1949 году. Землю здесь предоставляли военным, которые работали в соседней воинской части.

За минувшие десятилетия местная дорога многократно обустраивалась и вновь приходила в негодность. Последние несколько лет её состояние вызывало у жителей частного сектора большие вопросы.

– Всё это время мы очень ждали благоустройства. У нас практически у каждого здесь есть машина. Мы мечтали, что когда-то появятся нормальные подъезды к домам и будет отремонтирован асфальт. У нас неоднократно здесь прокладывались коммуникации. В результате менялись границы проезжей части, а дорога честно утратила асфальтовое покрытие. Появились ямы и колдобины. Когда в июне 2025 года здесь начались работы – мы все обрадовались. Думали, что это тот самый проект благоустройства. Но всё сразу же пошло не по плану, – рассказала собственница одного из домов на ул. Трехгорной Елена Голенева.

Строители приступили к работам в выходной день. Буквально на глазах собственников бульдозеры зачистили старое дорожное покрытие и началось рытьё траншей под установку бордюрного камня.





– 14 июня я открыла свои ворота и увидела перед домом огромную разрытую траншею. В результате я просто не смогла выехать из гаража на машине, – продолжила Елена Голенева.

Собственники начали искать контакты фирмы, которая строит дорогу, однако эта задача оказалась не из простых.

– Информационных стендов на улице нет. Кто производит работы, мы не знаем. Пытались дозвониться до администрации, но в выходной день с нами никто разговаривать не стал. Рабочие, которые здесь трудились, едва изъясняются на русском языке. Не без труда, но от них мы узнали, что работы вроде бы производит не то МБУ «Северное», не то компания «Дорстрой 34». Уже сами мы предположили, что последняя может быть субподрядчиком.

Пустилась в «пляс»

14 июня выехать из дворов не смогла большая часть жителей улицы.

– Нам было сказано, что нужно немного подождать. Рабочие пообещали, что они быстренько установят бордюр, положат асфальт и мы вновь без проблем сможем пользоваться дорогой, – вспоминает жительница.

Но «быстренько» не получилось. Как выяснилось, бригаде было доверено не просто отремонтировать проезжую часть, а по сути построить посреди сформировавшегося частного сектора новую дорогу с расширением. При этом, по словам волгоградец, у специалистов не было на руках разрешительных документов или технических схем.

– Всё делалось на глазок. Рабочие вбили арматуру, натянули ниточки и сказали, что вот так и пройдёт дорога. При этом они не учли, что здесь повсюду проходят коммуникации. Это и сети водоснабжения, и канализация, и подземные силовые кабели, обеспечивающие электроэнергией военный госпиталь, и газовая магистраль, – подчеркнула Елена Голенева.

Больше всего озабоченность у местных жителей вызывает участок между домами №4 и №9 на ул. Трехгорной. Здесь, по их словам, ещё в 90-х годах был проложен отдельный частный газопровод, пересекающий дорогу поперёк. При этом проложили его, утверждают жители, на глубине не более полуметра сантиметров. Сейчас же, когда покрытие дороги снято, до коммуникаций, уверены волгоградцы, остались считанные десятки сантиметров. Местные жители опасаются, что после укладки нового асфальта, грунт может осесть, а газопровод не выдержит нагрузки от асфальтобетона и автомобилей.

Вызывает опасение у жителей Трехгорной будущее и других коммуникаций.

– Я когда увидела, что рабочие делают, у меня волосы встали дыбом. Как раз где они экскаватором начали рыть траншею, проходит высоковольтный подземный кабель. Чуть правее, где они счищали старый асфальт – газовая труба. Я спросила у рабочих, есть ли у них техническая схема коммуникаций, проект какой-то, но иностранцы лишь развели руками. Никто мне ответить ничего внятного так и не смог. Потом пришёл какой-то прораб или мастер и сказал, что якобы вот уже несколько лет дороги в городе делают без проектов. Видимо, как душа ляжет, – удивляется волгоградка.





После замечаний собственников об опасности повреждения коммуникаций, рабочие начали обходить проблемные места. В результате дорога пошла «волнами» от одной стороны в другую.

– Нарушена геометрия проезжей части. Ранее у нас дорога была хоть убитая, но прямая. Сейчас же она уходит то вправо, то влево, – сетуют жители.

Также собственники обратили внимание, что новую магистраль специалисты обустраивают намного выше уровня старой дороги.

– Как я уже говорила, наши дома послевоенной постройки. У многих жилые помещения находится ниже уровня земли. Сейчас же, когда дорогу поднимают, кто-нибудь подумал, а куда пойдут осадки? Проектом явно здесь ни дренаж, ни водоотведение не предусмотрены. Да и куда отводить, если здесь везде коммуникации? – задаются вопросами волгоградцы.

Баррикады

После того как жители домов начали задавать вопросы и требовать предоставить информацию о согласовании работ с компаниями, чьи коммуникации проходят по улице, рабочие таинственно исчезли. Перед этим они успели демонтировать основание дороги вплоть до грунта, а также установить бордюрный камень с одной стороны будущей проезжей части. На противоположной из-за зигзагообразной геометрии специалисты смогли лишь частично вырыть траншею.

– Вот уже две недели здесь всё брошено в раскуроченном состоянии. Из-за бордюра высотой около 40-50 см к нам во дворы разве что на танках теперь проехать можно. В результате всё это время мы забаррикадированы на собственных участках. Не можем ни выехать, ни заехать. У соседа вторую неделю машина стоит на улице. Когда он выезжал, бордюра не было. Вернулся – заехать уже не может. И такие проблемы теперь у нас всех, – подчёркивает Елена Голенева.





Однако высокий бордюрный камень – не единственное препятствие на пути волгоградцев к собственным домам.





– Я на днях пыталась вызвать такси, водители доезжают до пр. Жукова, а дальше ехать отказываются. После того как убрали старое дорожное покрытие, на прежнем уровне остались колодцы посреди проезжей части. В вечернее и ночное время запросто можно на них налететь. Кроме того, конкретно у колодца напротив у моего дома после начала строительства исчезла крышка. В итоге рабочие накрыли отверстие люка листом ДСП, который постоянно слетает под проезжающими машинами.





Жители местных домов уверены, что ремонтом дороги они обязаны не заботе властей об их удобстве, а коммерческим интересам большого бизнеса.





– С чего всё началось? Наш частный сектор прилегает к территории завода «Волгогазоаппарат». Вот уже несколько лет здесь развернулась стройка нового жилого комплекса. Понятно, жизнь не стоит на месте, приоритеты меняются. Работать сейчас на заводах, видимо, необходимости нет, а вот жить где-то нужно. Но вот незадача, подъездов-то нет. Везде однополосное движение. А ЖК большой, людей будет жить много. Но как они все будут туда заезжать? Видимо, кто-то решил снять этот вопрос за наш счёт, расширив дорогу, – отмечает ещё один житель улицы Алексей Каменов.

По словам собственников, после расширения дороги будут нарушены отступы до жилых строений. В результате вибрации от проезжающих машин их дома могут начать рушиться, а сами они вынуждены будут дышать сутки на пролёт выхлопными газами. Также собственники задаются вопросом, где будут ходить пешеходы, которых из-за близости улицы к колледжу сервиса и торговли, а также военного госпиталя здесь немало.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию сложившуюся на ул. Трехгорной. И вот какой ответ мы получили:

– 280-метровый участок дороги по ул. Трехгорная в Дзержинском районе комплексно восстанавливается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Заказчиком работ является муниципальное предприятие – МБУ «Северное». В самое ближайшее время будут изготовлены и установлены информационные щиты с указанием нового наименования нацпроекта, названия исполнителя работ, сроков проведения ремонта и т.д. Объект не брошен, работы приостанавливались на несколько дней в связи с дождливой погодой.

В соответствии с принятой технологией при замене дорожного полотна снимается весь старый асфальт, затем щебеночное основание укрепляют в помощью нового щебня. Поверх укладывают два слоя асфальтобетона – выравнивающий и финишный. Высота нового полотна при этом будет составлять порядка 12 – 15 см.

Все существующие на ремонтируемом участке люки колодцев также будут восстановлены: разрушенные горловины колодцев рабочие нарастят до необходимой высоты, а все старые крышки люков будут заменены на новые. Поэтому высокие люки колодцев подземных коммуникаций – это временное явление, водителям необходимо в данный период быть внимательными и соблюдать осторожность при проезде восстанавливаемого участка.

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ситуацией.