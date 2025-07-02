В Волгограде путавших следы гастролерш из Рязани отправили в колонию





В Волгограде Ворошиловский районный суд признал 49-летнюю и 50-летнюю жительниц Рязани виновными в краже 2,5 миллиона рублей у местной пенсионерки.

Как ранее сообщалось информагентством, гастролерши – Анжелика Гоман и Людмила Селина – специально приехали в город-герой для совершения преступления. Представившись врачами, они пришли к волгоградке. И когда одна из преступниц отвлекала пенсионерку вопросами о здоровье, другая нашла под матрасом сбережения и похитила их.

После совершения преступления обе пытались замести следы, меняя маршруты передвижения на общественном транспорте по городу, и в итоге покинули регион на автомобиле.

При помощи камер наблюдения в автобусах, маршрутных такси и на улицах города были установлены маршруты передвижения соучастниц как до, так и после совершения преступления. Женщины были задержаны оперативниками уже в Рязани.

– За содеянное суд приговорил Гоман к 5 годам 4 месяцам лишения свободы, Селину – к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания обеим осужденным в исправительной колонии общего режима, – уточнила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области