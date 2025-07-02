Расследования

В Волгограде путавших следы гастролерш из Рязани отправили в колонию

Расследования 02.07.2025 15:08
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02.07.2025 15:08


В Волгограде Ворошиловский районный суд признал 49-летнюю и 50-летнюю жительниц Рязани виновными в краже 2,5 миллиона рублей у местной пенсионерки. 

Как ранее сообщалось информагентством, гастролерши – Анжелика Гоман и Людмила Селина – специально приехали в город-герой для совершения преступления. Представившись врачами, они пришли к волгоградке. И когда одна из преступниц отвлекала пенсионерку вопросами о здоровье, другая нашла под матрасом сбережения и похитила их.  

После совершения преступления обе пытались замести следы, меняя маршруты передвижения на общественном транспорте по городу, и в итоге покинули регион на автомобиле. 

При помощи камер наблюдения в автобусах, маршрутных такси и на улицах города были установлены маршруты передвижения соучастниц как до, так и после совершения преступления. Женщины были задержаны оперативниками уже в Рязани. 

– За содеянное суд приговорил Гоман к 5 годам 4 месяцам лишения свободы, Селину – к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания обеим осужденным в исправительной колонии общего режима, – уточнила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

Приговор вступил в законную силу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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