Экология

«За тридцать лет такого ещё не было»: Волгоградской области предрекли самый короткий сезон мошки

Экология 01.06.2025 11:12
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01.06.2025 11:12


Заявления об аномальности сезона ученые разных профилей особо не жалуют. Однако погодные сюрпризы последних лет оказываются настолько неожиданными, что и синоптики, и биологи, и энтомологи нередко говорят о тех самых аномалиях. Чем нынешний сезон комаров и мошки удивил волгоградских специалистов? Когда зудящие над ухом кровососы ослабят свои крепкие объятия? И правда ли, что в этом году гнуса, прославившего Волгоградскую область на весь мир, можно будет пересчитать по пальцам? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

На уходящей неделе в Волгограде начался уже традиционный бум на репелленты и фумигаторы. Как никак, начало сезона! К слову, из-за изменившегося природного расписания оголодавших комаров горожанам пришлось встречать одновременно с мошкой.

- Такой удивительной ситуации за последние тридцать лет я не наблюдала, - рассказывает волгоградский энтомолог Галина Мельникова. – В этом году выплод комара и мошки случился одновременно! Комары прилетели на четыре недели позже обычного. А случилось это из-за того, что вслед за бурным и очень теплым началом весны пришло резкое похолодание. Немалую роль сыграли и обильные дожди, создавшие дополнительные площади для выплода насекомых.

Если припозднившимся комарам сулят полноценный «гастрольный тур» с несколькими выходами, то вот срок жизни мошки этим летом окажется непривычно мал.

- Затопление Волго-Ахтубинской поймы было минимальным. После того, как водоемы заполнились водой, случился резкий сброс. При этом из-за малоснежной зимы и практически полного отсутствия осадков его пиковые значения держались всего два дня, - рассказывает специалист. - Локальные дожди, прошедшие в том числе в Волго-Ахтубинской пойме, не повлияли на численность имаго комаров. Почва успела впитать часть влаги, но для насекомых такое количество оказалось весьма незначительным. Сейчас мы видим как раз единичную мошку, которая начала сезон на пару недель раньше обычного.

По прогнозам энтомологов, отбиваться от мошки волгоградцам придется не больше двух с половиной недель.

- В прежние годы пик сезона мошки приходился на 10-14 июня. В этот раз мошка подержится еще максимум полторы недели и постепенно сойдет на нет. Скорее всего, она будет не так агрессивна. Это связано с тем, что во время чемпионата мира по футболу через русло Волги был максимальный сброс воды. Русло было очень хорошо промыто, - комментирует Галина Мельникова. – А из чистой и не заполненной органикой воды вылетает неагрессивные особи имаго мошки.

О будущем насекомых, снискавших себе славу далеко за пределами региона, биологи заговорили еще зимой.

- Ожидаемое маловодие случилось. Пока все удивлялись зимнему теплу и умилялись январским цветочкам, гидрологи били тревогу и понимали степень надвигающегося бедствия, - говорил тогда доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко. – Этим летом многолетний тренд падения уровня малых и крупных рек, увы, выйдет на новый пик. Трудно подсчитать, насколько обмелеет Волга. Во многом сезонная динамика зависит от роли человека, но сухая пойма, краткосрочное и низкое половодье, прогрев обмелевших водоемов обязательно скажутся на жизнеспособности и количестве мошки. И я подозреваю, что гнус будет не самой большой экологической проблемой среди предстоящих последствий.

Фото из архива V102.ru

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