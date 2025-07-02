Путепровод на Первой продольной станет временно двухполосным





В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской – Первая продольная магистраль – до двух полос сузят движение по путепроводу в границах от улицы Базисной до Льва Толстого. Органичения движения вводятся с 21.00 3 июля по 15 сентября.

По данным мэрии Волгограда, на путепроводе стартует ремонт.

– Работы начнутся на половине путепровода, предназначенной для движения в сторону Ворошиловского района. В связи с этим указанная половина сооружения будет закрыта для движения автомобилей. На второй части путепровода две полосы будут выделены для движения в сторону Советского района и одна – в сторону Ворошиловского, – уточняют в администрации.

Одновременно отменяется левый поворот при движении по улице Базисной. Проезд к тоннелю будет осуществляться на время ремонта по улицам Базисной и Авиаторской.

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