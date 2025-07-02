В Котово суд расторг сделку о незаконной аренде 150 га земли

Котовский районный суд признал незаконной передачу в аренду вне конкурса более 150 га земель сельскохозяйственного назначения. Иск подала прокуратура Котовского района.
- Установлено, администрацией Котовского района без проведения аукциона с гражданином для ведения личного подсобного хозяйства заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 150 га, - пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
При этом максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут одновременно находиться на праве собственности или ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории региона, составляет 2,5 га.
Исполнение судебного решения поставлено надзорным ведомством на контроль.