Расследования

В Котово суд расторг сделку о незаконной аренде 150 га земли

Расследования 02.07.2025 19:57
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02.07.2025 19:57


Котовский районный суд признал незаконной передачу в аренду вне конкурса более 150 га земель сельскохозяйственного назначения. Иск подала прокуратура Котовского района.

- Установлено, администрацией Котовского района без проведения аукциона с гражданином для ведения личного подсобного хозяйства заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 150 га, - пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

При этом максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут одновременно находиться на праве собственности или ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории региона, составляет 2,5 га.

Исполнение судебного решения поставлено надзорным ведомством на контроль.


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