



В Камышинском районе Волгоградской области полицейские задержали 36-летнего поджигателя. Ранее судимый мужчина долгое время конфликтовал с соседями и решил отомстить оппонентам с помощью коктейля Молотова.

- 29 июня 2025 года, после очередного конфликта, мужчина задумал отомстить соседям. С этой целью он у себя в гараже изготовил самодельную зажигательную смесь на основе бензина и растворителя, поджег их и швырнул две бутылки в дом потерпевшей, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Однако произошла осечка. Лишь одна из двух бутылок действительно воспламенилась. При этом огню не удалось перекинуться на деревянный штакетник, которым было отделано здание. В результате на фасаде остался лишь опалённый след.

Вскоре после случившегося 39-летняя хозяйка обратила внимание на произошедшее и вызвала полицию.

Отметим, сосед был задержан и на допросе сознался в содеянном. В настоящее время решается вопрос об определении подозреваемому меры пресечения. За содеянное ранее судимому мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области