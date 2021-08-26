Цены газуют: на заправках в Волгоградской области не успевают менять ценники





Потребители газа, пользующиеся услугами АГЗС в регионе, не успевают следить за свистопляской цен на заправках. «Неделю назад газ стоил на заправках «Роснефти» 29 рублей 20 копеек. Сегодня – уже 30 рублей 30 копеек. За неделю подорожание составило 1 рубль 10 копеек. Если газ будет дорожать такими же темпами, к концу года его стоимость догонит и перегонит цену на бензин», - негодуют волгоградцы.

Между тем, в Волгоградской области продолжает дорожать и бензин. По данным Волгоградстата, за последнюю неделю бензин марки АИ-92 подорожал еще на 0,09% (средняя цена 45,83 рубля за литр), бензин марки АИ-95 – на 0,22% (51,24 рубля за литр), а бензин марки АИ-98 и вовсе почти на 0,5% (55,31 рубля за литр).





Ранее, напомним, волгоградцы возмущались стремительным ростом цен на газовое топливо. На некоторых заправках в Волгограде его стоимость увеличилась до 35 рублей. В начале года этот вид топлива стоил в регионе в среднем 25 рублей, а год назад – всего 20. Волгоградцы заявляли о том, что их обманули, когда агитировали переоборудовать автомобили на работу на газе.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что резкий рост стоимости газа начался после аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, которая произошла в начале августа. Однако аналитики отмечали, что тенденция роста цен на газомоторное топливо наблюдалась и ранее.