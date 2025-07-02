Общество

График выплат волгоградцам пенсий и детских пособий в июле

Общество 02.07.2025 14:58
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02.07.2025 14:58


Волгоградское отделение Социального фонда России опубликовало график выплат в июле пенсий и детских пособий, сообщает V102.RU со ссылкой на официальное сообщение ОСФР.

Так, детские пособия будут зачислены на банковские счета 3, 4 и 8 июля. Основные выплаты придутся на 3 июля. В этот день будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей; ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет; на ребенка военнослужащего по призыву.

4 июля будут перечислены ежемесячные выплаты из материнского капитала, а 8 июля - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пенсии жителям Волгоградской области зачислят 10, 11 июля за 12 число, а также 15 и 21 июля.

- Средства зачисляются на счета в течение всего дня, - поясняют в Волгоградском ОСФР. - Через отделения Почты России  выплаты начинаются с 4 июля. График работы можно уточнить в своем территориальном отделении почты.

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