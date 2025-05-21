«Смеялись и разжимали ему пальцы»: в Волгограде подросток из-за буллинга прыгнул со второго этажа школы

16-летний ученик 10 класса гимназии №1 Волгограда оказался в больнице в результате спора, затеянного его одноклассниками. Молодого человека убедили прыгнуть со второго этажа, пообещав заплатить ему за это 500 рублей. В случае отказа мальчику пригрозили предъявить «штраф» в размере 1 тысячи рублей.

Что же произошло в гимназии, которая позиционирует себя как «первая из лучших», почему виновники этой дикой истории до сих пор не извинились ни перед мальчиком, ни перед его семьей и стоит ли ждать новых прыжков из окон учебного заведения – подробнее в публикации V102.RU.





«Только потом я узнала правду»

Мама пострадавшего Матвея, которая с мужем воспитывает троих детей, сегодня все время вынуждена проводить в больнице со своим старшим сыном. Сейчас главное, что ее волнует, – состояние ребенка, которому предстоит перенести тяжелую операцию. Женщина с содроганием вспоминает события рокового дня 5 мая.

– В тот день коло полудня мне позвонил сын, сказал, что сломал ногу. Я, конечно, сразу помчалась в гимназию. Туда уже приехала скорая помощь. Матвея повезли в больницу, сделали рентген. Оказалось, что у него тяжелые переломы. Пострадали малая и большая берцовые кости левой ноги, причем один перелом со смещением, другой – оскольчатый. Сын сказал сначала, что упал с лестницы. Только потом я узнала страшную правду, – рассказывает Екатерина.

Как выяснилось спустя время, Матвей сломал ногу, прыгнув со второго этажа. А прыгал на спор со своими одноклассниками. Трое парней убедили его это сделать «на слабо», пообещав 500 рублей. Если бы Матвей отказался, с него хотели стрясти уже тысячу. Парень не мог отказаться.

– Он не прыгнул сразу. Конечно, ему было страшно. Сначала он повис на руках на подоконнике. А его одноклассники пытались расцепить ему пальцы, чтобы он уж точно свалился, смеялись, говорили, что он «нечестно прыгает». В моей голове до сих пор не укладывается, что ими двигало. Ну хорошо, поспорили, пошутили, так почему они не остановились? Вместо того, чтобы одуматься, вытащить его за руки, они помогли ему рухнуть прямо на асфальт! А, когда он упал и скорчился от боли, продолжали смеяться, – говорит женщина, еле сдерживая слезы.

По словам Екатерины, когда «шутники» увидели, что Матвей не может подняться, они, наконец, поняли, что натворили. И струсили.

– Вместо того, чтобы позвать учителей, признаться, что произошло, они затащили его в школу, к лестнице. И приказали ему сказать, что он упал с лестницы. Но ложь быстро вскрылась. По видеокамерам учителя выяснили, что было на самом деле. Об этом потом вся школа узнала. А его одноклассники потом писали ему и уговаривали, чтобы он никому не говорил про спор. Они, кстати, снимали все на видео. Потом испугались и все удалили, – продолжила Екатерина.





«Извинений мы так и не услышали»

Екатерина и ее семья пребывают в шоке от случившегося. По словам женщины, одноклассники давно забавлялись тем, что насмехались над ее сыном.

– Матвей в четыре года заболел лейкозом. Нам пришлось пройти через ад – несколько лет лечения, химиотерапия. Он долгое время был на домашнем обучении, потом в 8 лет произошел рецидив, и снова больница. Я даже как-то просила учителей, чтобы они относились к нему повнимательнее. Но какой там. Из-за того, что он вынужден был пропускать школу, наверное, его так и не приняли в классе. Друзей у него в классе не было. При этом он общался с ребятами на фехтовании, в кванториуме. Мы в семье всегда стараемся разговаривать с детьми, конечно, и у Матвея спрашивали, как дела в школе. Он всегда отвечал сухо, односложно, что все нормально. Наверное, хотел выглядеть сильным, никогда не жаловался на какие-то проблемы, – вспоминает Екатерина.

После того, как история со спором стала публичным достоянием, никто из тех, кто подначивал Матвея прыгнуть со второго этажа, так и не извинился перед подростком и его семьей. Отмалчиваются и их родители.

– Меня поразило, что в родительском чате никто не обсудил нашу трагедию. Передали только некоторую сумму, сказали, что собрали в классе. Я отдала деньги Матвею. Часть он заплатил за наркоз. Домой к нам приходила классный руководитель еще с одним учителем, они тоже передали конверт с деньгами. Деньги нам, конечно, пригодятся, ведь Матвею предстоят серьезные операции и, возможно, не в нашем регионе. Но главное для нашей семьи, для Матвея – не это. Я бы хотела услышать, что те, кто подталкивал Матвея к подоконнику, осознали, что натворили и извинились перед нами. Но мы пока этих извинений не услышали, – говорит женщина.

По ее словам, ей неизвестно, обсуждалось ли произошедшее на уровне руководства школы или в классе.

– Мне звонили из школы, просили подойти к директору, но я все время провожу в больнице со своим сыном – мне важнее сейчас его здоровье. В полицию заявление я не стала писать, хотя приходили инспекторы из ПДН. Почему не обратилась в полицию? Думаю, мы не добьемся ничего. Ведь формально сын же сам прыгнул. Другое дело, что он это сделал под давлением, пытаясь избежать насмешек. Но эта ситуация не должна повториться. К сожалению, в гимназии нет психологов, но произошедшее, я уверена, должно стать предметом обсуждения и среди детей, и среди педагогического коллектива. На другие, гораздо более безобидные ситуации, в школе реагируют быстро, особенно, если пожалуется кто-нибудь из родителей, занимающих высокопоставленную должность. Такой случай был с моей дочерью, которая учится в этой же гимназии. Однажды меня вызвали к директору только из-за того, что она «не так посмотрела» на какую-то девочку, которой перед этим попали водой в глаз. Я бы хотела узнать, вызывали ли к директору родителей тех детей, по вине которых мой сын оказался в больнице, – продолжает Екатерина.

Между тем, прыжок со второго этажа может обернуться гораздо более серьезными проблемами для здоровья Матвея. В рану занесли инфекцию, и, пока вопрос об операции и установке специальной пластины откладывается. Кроме того, врачей беспокоит состояние костей подростка – они оказались слишком хрупкими. Видимо, химиотерапия не прошла бесследно. Поэтому могут быть проблемы со срастанием костей после оперативного вмешательства. Родители подростка переживают, чтобы после операции и лечения Матвей не утратил подвижность конечности.

Екатерина считает, что в школе должно быть проведено серьезное расследование.

– Эти подростки легко могут выбрать себе другую жертву. Что они придумают в следующий раз? Заставят кого-нибудь еще спрыгнуть, но уже с третьего этажа? А, если бы дело не обошлось переломом? Их пора остановить, пока еще не слишком поздно, – заявила мама Матвея.

Редакция информагентства обратилась за комментарием в администрацию Волгограда с просьбой сообщить о принятых мерах по факту произошедшего. Ответ мэрии будет опубликован, как только поступит в распоряжение редакции.

Данную публикацию информагентство также просит расценивать как официальное обращение в прокуратуру с просьбой проведения собственной проверки по факту происшествия в школе.

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