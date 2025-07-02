Расследования

Волгоградцы, справившие новоселье, пришли на прием к Бастрыкину

Расследования 02.07.2025 16:47
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02.07.2025 16:47


Председатель Следственного комитета России 2 июля провел прием граждан, в котором посредством видеосвязи приняли и несколько жителей Волгограда. Волгоградцы на этот раз обратились к Александру Бастрыкину с благодарностью – после его вмешательства люди улучшили жилищные условия, переехав в новые квартиры. 

Отметим, что в Волгограде с горожанами, ранее проживавшими  в домах №61 по улице Кузнецова и  №4 по улице Слепцова, сегодня встречался руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Семенов. Он же принимал участие в совместном приеме с главой СКР. 

– В январе 2025 года волгоградцы обращались к председателю СК России и сообщали о бездействии должностных лиц администрации при расселении аварийных домов. Александр Иванович Бастрыкин тогда заслушал доклады о расследовании уголовных дел и в целом по ситуации в регионе с аварийным жильем, отметив волокиту со стороны подчиненных, – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК России по региону. – В настоящее время ситуация у заявителей разрешилась положительно. Они получили в собственность квартиры и пришли лично выразить благодарность за содействие в решении их проблемы. 


Василий Семенов доложил о результатах расследования уголовного дела по факту неисполнения обязанностей по признанию ряда жилых домов аварийными и нерасселению жильцов, в рамках которого к уголовной ответственности привлечены 13 человек, в числе которых директор МКУ «Служба по обеспечению реализации жилищной политики» администрации Волгограда. 

Александр Бастрыкин поручил держать ситуацию на контроле, принять все меры, чтобы жилые помещения были предоставлены нуждающимся своевременно. 

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