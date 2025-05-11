



Одной из главных фобий многих волгоградцев остаются змеи. При внезапной встрече с ними горожане обмирают и тщетно выбирают сценарий – оставаться на месте, бежать или сражаться? Волгоградские ученые в свою очередь убеждены, что большинство рептилий, которые выглядят, как чей-то кошмарный сон, на деле не несут никакой опасности. Как же вычислить тех, кто безопасен? И что делать, если у вас случилось нежеланное свидание со скользким созданием? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота102».

В Волгоградской области водятся всего семь видов змей. Несмотря на то, что многие из них могут угрожающе шипеть, сверкать зубами и даже пытаться напасть, по-настоящему опасными специалисты называют только двух – степную гадюку и гадюку Никольского. Впрочем, о них чуть позже.

Обыкновенный уж

Увидели характерные желтые пятна на голове змеи? Выдыхайте. Рядом с вами – знакомый всем с детства обыкновенный уж. Этот неядовитый вид рептилий настолько неприхотлив, что живет практически везде – в лесах, речных поймах, на болотах, в горах. Нередко змею длиною около метра, а иногда и двух можно встретить на городских пустырях и дачах. Единственное условие для их жизни – непересыхающий водоем, в котором они могут находиться даже поздней осенью.





- Единственное защитное средство ужей от человека – летучая жидкость-аэрозоль с острым неприятным запахом, которую выделяют специальные железы. Никакого ядовитого укуса вслед за демонстрацией устрашения не последует, - успокаивают волгоградцев в комитете гражданской защиты населения администрации Волгограда. – В дома горожан они могут попасть лишь случайно – разыскивая убежище или что-то съедобное.

Водяной уж

Совершенно незаслуженно под раздачу попадает и водяной уж. В народе пятнистую змею называют «шахматной гадюкой» - отсюда, к слову, растут «ноги» всех претензий к безобидной особи.





Водяной уж имеет уплощенную голову с заостренной мордочкой. Его тело действительно похоже на шахматную доску - оливковый цвет здесь перемежается с серыми, бурыми, а иногда зеленоватыми пятнами. Полностью оправдывая свое название, рептилия практически все свое время проводит в воде. Основу ее рациона составляет рыба. От лягушек, жаб и головастиков эта гурманка тоже не откажется. Интересно, что мелкую рыбу водяной уж способен проглотить прямо в воде.





Узорчатый полоз

Под опасную гадюку в наших местах природа «загримировала» и узорчатого полоза. Смотрите сами. «Камуфляж» из серовато-бурых пятнышек, бурые продольные полосы вдоль всего тела. В попытке удержать марку длинный полоз ведет себя подобающе. В момент опасности он с присущим ему артистизмом устрашающе шипит и даже кидается на противника. Правда, ядовитых клыков у него вовсе нет. От настоящей гадюки его отличает и весьма приветливое выражение лица.





- Чтобы отличить ядовитую змею от неядовитой, жителям Волгоградской области стоит заглянуть ей в глаза, - рассказывает сотрудник ботанического сада ВГСПУ Александр Попов. – У гадюк – вертикальные зрачки, а у всех остальных наших рептилий они круглые.





Узорчатого полоза можно встретить как в лесах, так и в степях. В отличие от ужей, он обитает в «суходольных» местах. В качестве добычи выбирает птиц и мелких насекомых.

Каспийский или желтобрюхий полоз

Еще одним известным возмутителем спокойствия волгоградские биологи называют каспийского полоза. За ним закреплено звание самой крупной змеи региона и место в Красных книгах Ростовской и Астраханской областей. В нашем же регионе он охраняется в природных парках «Цимлянские пески», «Щербаковский» и «Эльтонский».





Желтобрюхой двухметровую рептилию называют неспроста. Верхняя часть ее тела окрашена в оливково-бурый, а нижняя - в желтый цвет. В «фоторобот» известной в южных краях змеи специалисты также включают маленькую голову с закругленной мордой и круглые глаза.

Каспийский полоз живет в степях и полупустынях, охотясь на ящериц, а также на мелких грызунов. Вполне посильной задачей для него станет подъем на дерево для разорения птичьих гнезд.





- Каспийский полоз ведет себя достаточно агрессивно. И кидается, и кусается при встрече. Но яда у него нет, - продолжает Александр Попов. – По правде говоря, шипение змеи ничуть не опасно. Таким образом она просто предупреждают человека об опасности. Я убежден, что любую змею лучше обойти стороной. Если же взрослые переживают за детей, то ее можно аккуратно поймать и отнести в другое место. Убивать рептилий незачем, ведь большинство из них не представляют опасности для людей.

Степная гадюка

А вот степная гадюка, размер которой не превышает 60 сантиметров, способна дать решительный бой всем, кто посягнет на ее спокойствие. Появившись в начале XI века, слово «гадюка» использовалось славянами для обозначения «всякого отвратительного и мерзкого существа». Впрочем, многие специалисты заявляют, что без лишней на то необходимости пускать в бой ядовитые клыки рептилия не станет.





От других змей ядовитого обитателя волгоградских степей отличают вертикальные зрачки и характерный окрас – светлый фон и темная зигзагообразная полоса.

- Встреча человека со степной гадюкой в городских условиях практически исключена, - отмечают в комитете гражданской защиты населения. – Эти змеи достаточно чувствительны к беспокойству людьми, транспорту, любым городским шумом. Иногда они все же могут селиться среди заброшенных каменистых или деревянных строений.

Укус степной гадюки болезнен, но не смертелен. При своевременно оказанной помощи отек, как правило, проходит в течение недели.

Гадюка Никольского

Несмотря на то, что многие змеи похожи на своих собратьев как две капли воды, гадюку Никольского отличить от других будет не трудно. Серая, с характерным зигзагом на спине - в молодости, к более зрелому возрасту она приобретает абсолютно черный окрас. Кончик хвоста при этом у нее остается желтым или желто-оранжевым.





Занесенная в Красную книгу рептилия обладает вполне мирным нравом. При встрече с опасностью жительница пойм Дона и его притоков скорее всего спрячется в траве или заляжет под камень. Идти в атаку ей придется только для самозащиты, утверждают специалисты.

- Укусы ядовитых змей вызывают отравление организма, повышение температуры и частоты сердечного сокращения, отеки и общее болезненное состояние. Однако взрослый здоровый человек от их укуса умереть не должен. Опасность в этом случае может грозить маленьким детям, пожилым людям, аллергикам, людям с тяжелыми хроническими заболеваниями сердца, почек, крови, печени, - комментирует волгоградский биолог Николай Онистратенко. - В любом случае после укуса волгоградцам необходимо позвонить в скорую помощь.





С этим согласны и специалисты Центра острых отравлений больницы № 25. Токсикологи настаивают: при укусе змеи пострадавшему следует без промедлений обратиться за помощью. Что можно сделать для этого:

- Высасывание яда из ранки допускается только в том случае, если на слизистой оболочке рта нет травм и повреждений.

- Место укуса нужно обработать антисептическим или мыльным раствором только на водной основе

- После этого пациенту следует наложить стерильную повязку. Прижигание и накладывание жгута запрещено. До приезда медиков и во время транспортировки необходимо расположить пострадавшую конечность выше туловища и обеспечить её неподвижность.

Фото Александра Попова