Под Волгоградом до 5 июля продлили запрет на движение большегрузов

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области продлил запрет на движение грузовиков на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» в связи с ремонтом дороги. Ограничения будут действовать со 2 до 5 июля с 5 утра до 23 вечера.
Ранее такой запрет вводился с 17 июня до 1 июля. Работы проводятся на участке от Краснослободска до новой транспортной развязки до поворота на Лебяжью Поляну.
В то же время ограничения движения не будут, как и прежде, касаться грузового транспорта, который перевозит дорожно-строительную и дорожно-эксплуатационную технику, задействованную в ремонте этого участка дороги, транспортные средства, доставляющего медикаменты, топливо на автозаправочные станции, продукты питания в магазины и оптовые продуктовые базы, расположенные на территории Среднеахтубинского района. Также беспрепятственно будeт курсировать транспорт, который используется для подготовки к проведению выставки «Всероссийский День поля – 2025». Для проезда водителям необходимо будет предоставить сопроводительные документы.