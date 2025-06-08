



Отцовский «Москвич» волгоградец Николай Лялин полюбил еще мальчишкой. Долгие годы он помнил его в деталях - вплоть до неповторимого запаха старого автомобиля. А несколько лет назад вернул к жизни машину родом из детства. Позже в руках инженера-конструктора ожили и другие легенды советского автопрома - миниатюрные «Москвичи», педальная «Нева» или яркие «Львовянки».

- Знаете, с каким трепетом некоторые люди относятся даже не к самим машинам, а к старым деталям? Порой доходит до смешного. Полвека назад человек купил какую-то запчасть и все это время хранил ее дома. У него уже лет двадцать нет самого автомобиля, а комплектующие от него все еще ждут своего часа. И вот когда он передает их такому же увлеченному человеку, у него буквально горят глаза, - рассказывает Николай Лялин.





Ретромашины пришли в жизнь волгоградца уже давно. Сколько времени молодой мужчина провел в гараже, наверное, не сосчитать. Когда же несколько лет назад знакомый из ретроклуба предложил купить знаменитый 408-й «Москвич» 1967 года выпуска, Николай Лялин согласился без долгих раздумий.

- Несмотря на то, что 408-я модель достаточно тихоходная, прежний хозяин почему-то назвал ее «Ракета-67». Даже наклеечка с изображением ракеты до сих пор осталась, - с любовью к каждой детали говорит Николай. – Покапризничала она много... Поначалу вовсе меня не принимала. Такие машины вообще невозможно сравнивать с современными – тут автозапуск не включишь. Вот даже две одинаковые восстановленные модели будут стоять рядом, и заведут их только хозяева. Никакого электронного управления, все исключительно на ручных настройках.





Каждой найденной для «Москвича» детали начинающий реставратор радовался, как мальчишка, ведь даже самые простые крутилки или кнопки еще каких-то десять-пятнадцать лет назад считались большим дефицитом. Сейчас же волгоградский инженер печатает подобную диковинку на 3D- принтере – такое вот удивительное пересечение прошлого и будущего.

- Технологии меняются очень быстро, и в наши дни восстанавливать ретро стало проще. Раньше нужную пластиковую деталь я находил с большим трудом – материал ведь портится со временем, - объясняет владелец советского «Москвича». – А сейчас я часть нужных мне вещей могу напечатать на 3D – принтере.





Став отцом двоих мальчишек, Николай Лялин расширил горизонты и принес домой первую, потрепанную и, казалось, уже давно отслужившую свое, педальную машинку. Кто бы мог подумать, что уже через пару месяцев этот ржавый кусок металла превратится в мечту и советского, и современного ребенка.

- Первую машинку я купил, чтобы детям было нескучно. А потом сам так загорелся, что собрал приличную коллекцию, - говорит мужчина. – Где я только не находил старенькие «Москвичи», мотороллер «Крошка» или, скажем, «Радугу»… И в металлоломе, и в старых гаражах, и на чердаках. Продолжаю искать и сейчас. Понимаете, у каждой из них есть своя душа. Душа, которую не найти в современном китайском пластике. По моим наблюдениям, взрослые обращают на эти машинки даже больше внимания, чем дети. Для многих они – несбывшаяся мечта. Их хотели все, а доставались они единицам. Как-то раз нашел в интернете видео с проезда ретромашин в День Победы. Его автор снимал все автомобили подряд, но, заметив прикрепленный к нашему «Москвичу» педальник, резко перевел камеру на него!





Николай Лялин признает, что порой его увлечению просто не хватает места в будничном графике. Сгоряча мужчина даже задумывается о продаже машины: чего, мол, она пылится. Но, остывая от эмоций и взвешивая все за и против, он раз за разом приходит к одному и тому же решению. Этот автомобиль останется с ним!

- Я воспринимаю поход в гараж не как тяжелую физическую работу, а как отдых. Вы же, катаясь на лыжах, не говорите, как это тяжело физически, - рассуждает мужчина. – Вот и в нашем случае так. Есть у меня время – занялся, нет – отложил хобби в сторону. Мы все шутим, что, когда машине уже больше 50 лет, плюс-минус год не сыграют никакой роли ( Смеется). Знаете, как мои мальчишки любят вылазки на «Москвиче»? В отличие от поездок на современном автомобиле, которые стали ежедневной рутиной, они превращаются в путешествие и развлечение, которое наверняка останется в их памяти на всю жизнь.





Фото Николая Лялина