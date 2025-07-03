Экономика

В Банке РФ назвали волгоградцам выгоду от оплаты по QR-коду

Экономика 03.07.2025 06:21
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03.07.2025 06:21


На начало 2025 года уровень доступности финансовых услуг в регионе составил почти 78 баллов из 100. Этот показатель отражает высокую степень внедрения современных сервисов и расширения возможностей для жителей, отметили в волгоградском отделении Банка РФ.

Так, на 1 апреля 2025 года в регионе выпущено более 7,5 млн банковских карт — это на 9% больше, чем годом ранее. В среднем на одного жителя приходится три карты. Количество банкоматов и платежных терминалов выросло на 16,5% и достигло 69,4 тысяч устройств. По этому показателю регион находится на четвертом месте в ЮФО и СКФО.  

Сеть мобильных офисов банков охватывает 152 населенных пункта, предоставляя жителям возможность открывать счета, переводить средства, получать пособия и пенсии, а также консультироваться по финансовым вопросам без необходимости выезжать в города. Дополнительно повышает удобство для сельчан сервис «Наличные на кассе», который позволяет снимать деньги прямо в магазинах или на автозаправках — это особенно важно там, где отсутствуют банкоматы и банковские филиалы. 

А  оплата по QR-коду уже доступна на 42,4 тысячах терминалов. Все больше малых и средних предприятий региона внедряют Систему быстрых платежей для расчетов с покупателями.  

- Основная причина роста популярности оплаты по QR-коду - льготная тарифная политика Банка России для торгово-сервисных предприятий: комиссии в СБП в разы ниже стандартных эквайринговых ставок, а для граждан переводы и оплата ЖКХ остаются бесплатными. Это делает сервис выгодным для бизнеса и удобным для жителей региона, — отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.


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