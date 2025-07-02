



В полиции озвучили предварительные данные об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Дубовском районе Волгоградской области с участием трех большегрузов. Согласно предварительной информации, столкновение произошло по вине водителя DAF, выехавшего на встречную полосу для обгона.

– Водитель автомобиля DAF следовал со стороны города Волгограда в сторону Камышина. В нарушение сплошной линии разметки выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате водитель КАМАЗа скончался от полученных травм, – сообщил Юрий Дудников, начальник Отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Дубовскому району.





Представитель полиции уточняет, что после столкновения с КАМАЗом DAF также столкнулся с другим грузовиком марки Shacman.

Напомним, что ДТП произошло на 615-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» утром 2 июля.

В настоящее время движение на трассе перекрыто до устранения последствий происшествия. Как сообщали ранее в полиции, из одного большегруза при столкновении на проезжую часть вылились нефтепродукты.