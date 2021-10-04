Цена и качество картофеля шокируют жителей Волгограда

Общество 04.10.2021 17:00
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04.10.2021 17:00
Жители Волгограда столкнулись с резким подорожанием картофеля, о котором владельцы торговых точек предупреждали еще в первых числах сентября. Тогда сообщалось, что цены на картошку к зиме могут вырасти в 2 раза - до 50-60 рублей за килограмм. Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас в сетевых магазинах картофель продается в ценовом диапазоне от 30 до 50 рублей за килограмм, но качество товара вызывает вопросы.
«Размером от голубиного до куриного яйца! Какой-то гнилой, жухлый, либо наоборот весь зеленый», - возмущаются волгоградцы в социальных сетях. Они не понимают, почему за такую картошку они должны еще и переплачивать. На рынках претензий к качеству меньше, а вот цены, что называется, кусаются.
Средняя стоимость картофеля на рынках сегодня варьируется от 45 до 55 рублей за килограмм. В основном продают местную картошку, выращенную в Светлоярском и Городищенском районах. Пенсионеры закупают этот овощ мешками, поскольку опасаются дальнейшего подъема цен. Например, на рынке можно увидеть, как пожилая женщина взваливает мешок с картошкой на плечо, идет с ним несколько метров до своей тележки и укладывает в нее поклажу. К слову, за последние 5 лет картофель в Волгоградской области подорожал почти в 4 раза. Так, в 2016 году, по данным Волгоградстата, его цена составляла 15 руб. 71 копейку за килограмм.
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