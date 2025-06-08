Общество

«Эта мечта ждала своего часа»: известный врач в Волгограде пишет для души потрясающие картины

Общество 08.06.2025 15:20
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08.06.2025 15:20


Во время пандемии коронавируса известный в Волгограде и признаваемый лучшим в стране офтальмолог Сергей Веселов находился на самоизоляции и откровенно скучал. Куда приложить свою энергию? Чем отвлечь себя от тягостных мыслей? В этот момент мужчина вспомнил о своей юношеском увлечении живописью и достал давно засохшие краски и бумагу. Об увлечении, ставшим настоящей отдушиной и спасением от будничной рутины, - в материале ИА «Высота 102».


Ученик художественной школы в Киргизии, Сергей Веселов нередко ходил на экскурсии в студии местных мастеров. Рассматривая висящие в мастерских портреты Ленина со знаменами, полотна с первомайских демонстраций, будущий врач понимал – творчество в строго очерченных рамках вряд ли станет делом всей его жизни.

- В республиках приветствовались национальные кадры, поэтому, чтобы стать художником в Киргизии, я должен был родиться киргизом, - говорит Сергей Веселов. – А поступать в российское художественное училище я не решился – казалось, что для этого мне не хватает таланта. Медицина была близка мне по духу, но поступить в республике было также невозможно, поэтому я стал студентом Томского медицинского института. После его окончания вернулся в Киргизию и даже нашел для себя хорошее место работы. Но из-за начавшихся национальных передряг мне вскоре пришлось оттуда уехать.


В бесконечном потоке пациентов и череде сложных операций врач не забывал о живописи и частенько поглядывал на когда-то подаренный мамой этюдник. Правда, долгое время казалось, что в расписанном по часам графике для этого дела просто нет места. Но несколько лет назад долго ждавшая своего часа мечта наконец реализовалась.

- В моей семье по материнской линии было много художников: два художника - модельера, работавших в Домах моделей, иллюстраторы детских и художественных книг, научной литературы. А я дошёл в своей профессии до всего, до чего только мог дойти, и понял, что нужно идти дальше и развиваться самостоятельно. Искать другие пути. Оказавшись на самоизоляции в разгар пандемии, я не затосковал: «Ура! Время пришло». Стал по крупицам восстанавливать в памяти профессиональные тонкости, кое-что поискал в интернете, онлайн поучился у пары мастеров, так как со времен моего пионерского детства изменились не только техники, но даже сами материалы – от бумаги до кистей. Сейчас я вышел на неплохой уровень, поучаствовал в разных выставках , где становится призером. После этого меня даже пригласили в Ассоциацию акварелистов Сибири.


Почувствовав, какой терапевтической силой обладает творчество, сегодня Сергей Веселов практически каждый вечер садится за мольберт.

- Я работаю во всех жанрах – хоть пейзаж, хоть портрет, хоть натюрморт. Их, кстати, составляю я сам. Но в основном сотрудничаю с фотографами, которые находят такие картинки из жизни, которые я сам в силу своей загрузки увидеть бы не смог. Скажем, у меня нет возможности встретить рассвет на Волге, а благодаря их снимкам я могу по-своему почувствовать и передать этот момент, - делится волгоградец.


Еще одно увлечение, казалось бы, нашло волгоградца само. Прогуливаясь с внучкой, мужчина увидел первый выпуск журнала «Модели корабля».

- Подумал, что было бы неплохо собрать для ребенка небольшую лодку. Купили первый номер, и затянуло! Больше года собирали детали, а потом три года изготавливали макет! В итоге у нас вышел четырехмачтовый бриг «Седов» длиной 1,10 и высотой 80 сантиметров! Теперь эта красота занимает едва ли не половину квартиры, а я собираю новые модели, - улыбается Сергей Веселов. - Каждому человеку нужно какое-то занятие. Кому – дача, кому – вязание, кому - сборка машин, а кому – написание картин. Одним словом, любое дело по душе. И для души.


Фото со страницы Сергея Веселова в социальной сети

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