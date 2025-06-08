



Немногие из нас признаются в лояльном отношении к мошке, навязывающей свое тесное соседство как минимум несколько недель лета. Но если у большинства волгоградцев в разгар «гудяще-зудящего» сезона страдают лишь нервные клетки, аллергики сталкиваются с куда более серьезными последствиями.

Чем грозит укус москита и что делать, если после незапланированного свидания на теле появился сильный отек, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у аллерголога Ивана Шишиморова.

Из-за состава слюны и самого механизма повреждения кожи укус мошки оказывается более травматичным, чем «поцелуй» комара. Впрочем, большинство горожан могут либо вовсе не заметить оставленного гнусом следа, либо не придать значения небольшому покраснению.

- Укус мошки, равно как и других насекомых, способен привести к развитию так называемой инсектной аллергии, - объясняет доктор медицинских наук Иван Шишиморов. – У большинства людей единичные укусы вызывают покраснение, легкую отечность и кратковременный зуд. А вот у пациентов, склонных к аллергии, последствия могут быть более выраженными и длительными – вплоть до развития папулезной крапивницы.





Всем, кто вернулся с прогулки по городу или с пикника на природе с надувшимся волдырем, сильным покраснением или даже гематомой, медики советуют не откладывать лечение. Если же отек на лице затрудняет дыхание или зрение, пациентам стоит вызывать скорую помощь.

- При распространенном отеке на всю конечность, половину лица или шею нужно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу – аллергологу, терапевту или дерматологу, - советует заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ. – Поводом для тревоги также должны стать обширное и яркое покраснение кожи, интенсивная боль и зуд, появление гематом, пузырей, волдырей на месте укуса и длительное заживление ран. Вообще при укусе мошки, а особенно при появлении сильной реакции, следует немедленно принять антигистаминный препарата – дозировку для аллергиков лучше заранее уточнить у врача. Место укуса необходимо промыть чистой холодной водой и охладить льдом, завернутым в ткань в течение 10-15 минут. Следующим шагом станет обработка антисептиком и нанесение противозудной, противоаллергической мазью. Главное, пораженную область нельзя расчесывать – это приводит к инфицированию и замедляет процесс заживления.





Волшебной мази или таблетки, спасающей от самых неприятных последствий укуса, конечно, не существует. Поэтому в разгар сезона мошки лучшими друзьями горожан должны стать репелленты.

- Специфических методов профилактики инсектной аллергии действительно не существует, поэтому я советую волгоградцам защищать одеждой открытые участки тела и не задерживаться в местах, где мошка чувствует себя особенно вольготно. Людям с сильной аллергической реакцией нужно иметь под рукой все необходимые и согласованные с врачом лекарства, - подытоживает аллерголог.

Мошка на пару с комаром нагрянула в Волгоградскую область на прошлой неделе. Специалисты уверены, что из-за зимних аномалий век москитов окажется необычайно короток.

Фото Павла Мирошкина