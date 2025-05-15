Общество

Ягода по цене мяса? Торговцы открыли клубничный сезон в Волгограде «несъедобными» ценами

Общество 15.05.2025 19:11
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15.05.2025 19:11


Волгоградские рынки и полки магазинов всего за несколько дней разукрасили пестрые лотки с сезонной ягодой. Как сообщает ИА «Высота 102», уже в середине мая местным потребителям стали предлагать клубнику не только из более южных регионов, но и местную. Правда, цены, которые озвучивают торговцы, пока что не всем по карману. Услышав ответ на вопрос «А ваша по чём?», многие горожане сконфузившись разворачиваются и уходят к мясным прилавкам – стоимость килограмма клубники в Волгограде сегодня равна стоимости хорошего куска мяса. 


Цены на клубнику в сетевых магазинах Волгограда 15 мая оказались ожидаемо выше цен на уличных рынках. Для примера: небольшие плоды «местной» клубники в гипермаркете «Магнит» в Ворошиловском районе предалагают покупателям по 999 рублей за килограмм. К слову, корреспондентам информагентства сотрудники магазина так и не смогли пояснить, в каком именно районе Волгоградской области была выращена эта ягода. 


На сто рублей дешевле можно приобрести килограмм клубники в сети «Перекресток». Возможно, более низкая стоимость объясняется тем, что везут сюда ягоду из Краснодара. Хотя, конечно, должно быть наоборот. 


К слову, неподалеку с магазинной клубникой привлекает покупателей к себе и первая в этом сезоне черешня. Вот только к ней средний волгоградский точно вряд ли подступится – за 500-граммовые лоточки из Ферганской долины в «Перекрестке» хотят выручить баснословные 699,99 рублей – то есть 1400 рублей за килограмм ягод.  


На рынке, расположенном неподалеку от ТЦ «Ворошиловский», стоимость манящей запахом клубники уже значительно ниже. Здесь привезенные из Краснодара ягоды продают по ценам от 600 до 700 рублей за килограмм. Местные торговцы уверяют, что краснодарская клубнику ничуть не уступает волгоградской по вкусу. 


– Уже не первый год торгуем в начале сезона краснодарскими ягодами. Покупатели никогда не жаловались на товар, да и мы, продавцы, сами ее берем всегда домой. Но если вы хотите все же дождаться наших ягод, то приходите в начале июня – там уже и цены будут пониже, – советуют продавцы. 


На Северном рынке в Краснооктябрьском районе торговцы предлагают клубнику по ценам еще ниже, чем в центре Волгограда. Кстати, и ассортимент здесь намного богаче. Вот, например, килограмм клубники, выращенный на Латошинке, а вот ведерко ягод, заботливо собранных в Песковатке. Крупные парниковые «Лакомку» и «Африку» местные фермеры продают за 600 и 550 рублей за килограмм. 


Краснодарские ягоды на Северном рынке проигрывают конкуренцию волгоградским – здесь привозную клубнику продают по 700 рублей за кило, как в Ворошиловском районе. 


А вот на рынке на улице Штеменко корреспондентам ИА «Высота 102» сегодня посчастливилось обнаружить даже первую дачную клубнику из Слободы, которую заботливо пестовали в теплице. За лоток весом 500 граммов волгоградка просила 350 рублей. И за такую, как говорится, не жалко. 


Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

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