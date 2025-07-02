Экономика

Волгоградцы удивили смелыми мечтами о МРОТ: им надо 50 тысяч

Экономика 02.07.2025 18:01
0
02.07.2025 18:01


Волгоградцы ужесточили требования к желаемому МРОТ. В SuperJob  выяснили, что мечты о  минимальном доходе  сильно различаются в зависимости от регионов. Самые высокие запросы – у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, а наиболее скромные – у населения Кирова, Рязани и Ижевска. 

Например, москвичи считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62900 рублей в месяц. При этом текущий МРОТ в Москве равен 32916 рублей, что почти вдвое ниже желаемого уровня.

На втором месте по ожиданиям жителей находится Санкт-Петербург, где желаемый минимальный заработок оценивается в 59000 рублей. Однако фактический размер МРОТ в городе составляет 28750 рублей.

Третью позицию занимает Хабаровск — здесь жители оценили МРОТ в 58700 рублей в месяц.

Наиболее скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48500 рублей), Рязани и Ижевске (по 49300 рублей), а также в Нижнем Новгороде (49600 рублей), Ярославле (50500 рублей) и Томске (50700 рублей).

Зато волгоградцы отличились повышенными ожиданиями к размеру МРОТ. За последние полгода он в мечтах жителей мегаполиса вырос на 3% - до 50900 рублей. 

Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.07.2025 13:33
Экономика 02.07.2025 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2025 12:19
Экономика 01.07.2025 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2025 13:19
Экономика 29.06.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2025 12:22
Экономика 29.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2025 18:34
Экономика 27.06.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2025 13:20 Реклама
Экономика 27.06.2025 13:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 16:41 Реклама
Экономика 26.06.2025 16:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 12:50 Реклама
Экономика 26.06.2025 12:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 10:40
Экономика 26.06.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2025 08:04
Экономика 26.06.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2025 12:49
Экономика 25.06.2025 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2025 18:59
Экономика 24.06.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2025 15:43
Экономика 24.06.2025 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2025 07:03
Экономика 22.06.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2025 16:59
Экономика 20.06.2025 16:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
Какие банковские переводы волгоградцев облагаются налогом, разъяснили экспертыСмотреть фотографии
20:49
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:24
Под Волгоградом до 5 июля продлили запрет на движение большегрузовСмотреть фотографии
19:59
Всероссийский смотр достижений АПК стартует 3 июля под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
В Котово суд расторг сделку о незаконной аренде 150 га землиСмотреть фотографии
19:32
Александр Коротков стал десятым новичком волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
19:00
«Нас объединяет любовь к России и спорту»: на Мамаевом кургане стартовал финал молодежной СпартакиадыСмотреть фотографии
18:45
Путепровод на Первой продольной станет временно двухполоснымСмотреть фотографии
18:15
Около 700 км. теплосетей подготовили в Волгограде к зимеСмотреть фотографии
18:01
Волгоградцы удивили смелыми мечтами о МРОТ: им надо 50 тысячСмотреть фотографии
17:50
В Камышине награды погибших участников СВО передали их семьямСмотреть фотографии
17:46
Рейды на опасных участках железной дороги проведут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:32
Baza: на стройке военного городка в Волгоградской области украли 43 миллионаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде снова встали трамваи №13 из-за ДТП на путяхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
T2 представит цифровые решения для бизнеса на «Всероссийском дне поля – 2025»Смотреть фотографии
16:47
Волгоградцы, справившие новоселье, пришли на прием к БастрыкинуСмотреть фотографии
16:19
Бочаров по ВКС поучаствовал в совещании у ПатрушеваСмотреть фотографии
15:26
Камышанина задержали за попытку сжечь соседский дом коктейлем МолотоваСмотреть фотографии
15:14
Мошенники предлагают волгоградцам продлить договор связиСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде путавших следы гастролерш из Рязани отправили в колониюСмотреть фотографии
15:05
ДТП с большегрузами вызвало 9-километровую пробку в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
График выплат волгоградцам пенсий и детских пособий в июлеСмотреть фотографии
14:26
32-градусный зной сменит в Волгоградской области дожди с грозамиСмотреть фотографии
14:15
Названа причина смертельного ДТП с тремя большегрузами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Мосгорсуд отказался выпускать волгоградскую чиновницу Елисееву из СИЗОСмотреть фотографии
13:29
Тело участника СВО со следами побоев нашли в парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом бухгалтера медтехникума заподозрили в краже 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Под Волгоградом перекрыли трассу из-за ДТП с тремя большегрузамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
С УК в Волгограде требуют миллион за канализационное болотоСмотреть фотографии
12:41
«Ротор» арендовал у «Балтики» на сезон Ярослава АрбузоваСмотреть фотографии
 