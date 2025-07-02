Волгоградцы удивили смелыми мечтами о МРОТ: им надо 50 тысяч

Волгоградцы ужесточили требования к желаемому МРОТ. В SuperJob выяснили, что мечты о минимальном доходе сильно различаются в зависимости от регионов. Самые высокие запросы – у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, а наиболее скромные – у населения Кирова, Рязани и Ижевска.

Например, москвичи считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62900 рублей в месяц. При этом текущий МРОТ в Москве равен 32916 рублей, что почти вдвое ниже желаемого уровня.

На втором месте по ожиданиям жителей находится Санкт-Петербург, где желаемый минимальный заработок оценивается в 59000 рублей. Однако фактический размер МРОТ в городе составляет 28750 рублей.

Третью позицию занимает Хабаровск — здесь жители оценили МРОТ в 58700 рублей в месяц.

Наиболее скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48500 рублей), Рязани и Ижевске (по 49300 рублей), а также в Нижнем Новгороде (49600 рублей), Ярославле (50500 рублей) и Томске (50700 рублей).

Зато волгоградцы отличились повышенными ожиданиями к размеру МРОТ. За последние полгода он в мечтах жителей мегаполиса вырос на 3% - до 50900 рублей.