

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов сообщил о гибели бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Турпал-Али Таштамирова. Воин с позывным «Халиф» воевал в отряде с первого дня.



Он родился и вырос в Чечне. После школы учился на юриста в Грозненском государственном колледже управления. С 2021 года отслужил срочную службу в Волгограде — в 255-м гвардейском мотострелковом полку. С началом СВО Турпал-Али добровольно пошел защищать Родину.



А, когда был создан «Бессмертный Сталинград», то присоединился к его рядам уже опытным воином.



- Совсем молодой, он был настоящим Мужчиной. Смелый, верный долгу, никогда не бросающий слов на ветер. При этом очень жизнерадостный и дружелюбный парень. Таким и останется в памяти боевых товарищей, которые всегда были в нем уверены, - написал Андрей Гимбатов.



Похороны воина состоятся завтра, 3 июля в его родовом селе Мекен-Юрт Чеченской Республики.



Фото: Андрей Гимбатов t.me



