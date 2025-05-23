



В Волгограде разгорается скандал из-за гибели грудного ребёнка, появившегося на свет в ГБУЗ «ВОКПЦ №2». Как сообщает ИА «Высота 102», убитая горем мать обвинила в произошедшем медиков, которых она застала спящими на посту во время остановки дыхания у ребёнка. При этом вот уже несколько месяцев женщина не может добиться возбуждения уголовного дела.

«Аппарат не издавал никаких звуков»

– Славик родился утром 17 сентября 2024 года. В перинатальный центр №2 меня положили накануне. До этого я сдавала анализы, в которых был обнаружен белок, и врачи решили перестраховаться. Когда малыш родился, он пытался дышать, как положено - закричал. Мне его показали. Всё было хорошо. Малыш появился на свет недоношенным с весом 1270 граммов и ростом 39 см, но это для сегодняшнего уровня медицины не такая большая проблема. Главное – это своевременная помощь и внимание специалистов, – рассказала журналистам Юлия Кириченко.

Женщина признаётся, что, как и положено, встала на учёт сразу же как узнала беременности. В плановом порядке прошла все необходимые исследования и чётко следовала рекомендациям врачей.

– Вся беременность протекала хорошо. Плод развивался, как и положено. Несколько скринингов ничего тревожного не показали. Буквально за несколько недель перед родами сдавала анализы. 2 сентября врачи обнадёжили, что всё по-прежнему хорошо, – добавила волгоградка.

Когда в сентябре её перестраховавшись положили в перинатальный центр, сразу же провели кардиотокографию и УЗИ — исследования также показали хорошие результаты.

– Да, малыш появился на свет недоношенным, на 30-й неделе, но в целом ничего не предвещало каких-либо проблем. Сейчас ребят и с меньшим весом без проблем выхаживают. Он был здоров, закрывал глазки. Как и положено для недоношенных, его поместили в реанимацию. Первые дни Славик находился на искусственной вентиляции лёгких, после чего 22 сентября его перевели на сипап — специальный аппарат, который позволяет поддерживать дыхание. Это своего рода страховка. Следующим этапом ребёнок должен был начать дышать самостоятельно.

Всё это время мать, с ее слов, приходила в реанимацию, приносила молоко и с нетерпением ждала, когда окрепшего малыша разрешат забрать в палату. Но этому не суждено было случиться.

– 25 сентября ранним утром в 5:40 я пришла к Славику и увидела, что он не дышит. Аппарат, к которому он был подключен, не издавал никаких звуков. Экран был потухший. Ни данных сатурации, ни других показаний. Более того, устройство не издавало даже никаких сигналов, хотя в случае сбоя или какой-то внештатной ситуации должен сработать сигнал. В тот момент малыш был уже серым, лежал на левом боку, а правая ручка была задернута на голову. При этом медработников в реанимации не было. Когда я выбежала в коридор напротив палаты, стояло два кресла. В них спала медсестра и ещё какая-то женщина, – продолжает Юлия.

По словам матери, ей пришлось прервать тихий час медиков. Те осмотрели ребёнка и испугано стали вызывать врача.

После реанимации женщина увидела собственного ребёнка лишь через несколько часов.

– Когда я зашла в палату, меня напугали глаза. После случившегося у Славика был стеклянный взгляд. Глаза были прищуренные, стеклянные и не шевелились. Ребёнка вновь поместили под ЭВЛ. Врач сказала, что у малыша произошла остановка дыхания.

Как такое могло произойти, если грудничок находился на специальном аппарате, который должен был как раз его и страховать на такой случай, женщине никто из медиков ответить не смог. Также медработники не смогли сказать, как долго ребёнок пролежал без дыхания и каким образом гипоксия повлияла на его здоровье.

После произошедшего у малыша, говорит Юлия, появилось обильное выделение слизи. Ребёнка начали накачивать лекарствами. Позже он начал отекать.

– Врачи обнадёживали, что всё в порядке и это такая реакция на большое количество препаратов. Проводили исследования. Сказали, что мозг якобы не пострадал. Однако состояние продолжало ухудшаться. В туалет он теперь ходил через катетер и не мог глотать. 14 октября мой Славик впал в кому. Начало падать давление. После месяца с рождения ему начали на ночь накрывать обездвиженные глаза салфетками. Вскоре нас перевели в детскую областную больницу для прохождения МРТ. Началась атрофия мышц, деформация головы, – рассказывает волгоградка.

Все эти недели стали для молодой матери настоящим адом. Женщина изо всех сил цеплялась за каждую возможность спасти ребёнка. Пыталась организовать его перевозку в ведущие профильные медицинские центры страны в Москве или Питере, но в декабре 2024 года врачи признались, что в сложившейся ситуации ребёнок доживает последние недели и ему можно оказать лишь поддерживающую, паллиативную помощь.

– 29 декабря нас со Славиком перевели в отделение паллиативной медицинской помощи детской больницы Волжского. 23 февраля 2025 года малыш скончался.

«Всё очень затягивается»

Ещё за несколько месяцев до смерти сына, видя, как быстро сгорает ребёнок, мать обратилась к главврачу ГБУЗ «ВОКПЦ №2» с требованием предоставить копии видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в коридоре, где в тот самый роковой день она увидела дежурных медработников, спящих на посту.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прокомментировать обстоятельства произошедшего с новорождённым, а также обвинения, выдвинутые роженицей в адрес медиков ГБУЗ «ВОКПЦ №2». В ответ специалисты подтвердили, что по факту случившегося организована внутренняя проверка, однако не смогли сообщить, действительно ли коридор учреждения оснащён камерами и работали ли они в тот злополучный день.

– В настоящее время облздравом проводятся проверочные мероприятия. О результатах проверочных мероприятий может узнать лишь законный представитель, для этого необходимо обратиться в комитет здравоохранения с письменным заявлением, – подчеркнули в пресс-службе профильного комитета.

Чуть позже мать обратилась и в СК России с просьбой возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

– В перинатальном центре в ноябре 2024 года в предоставлении записей мне отказали, сославшись, что они затёрлись на носителе из-за повторной перезаписи. Позже следственные органы изъяли сервер и направили устройство на экспертизу, которая также подтвердила, что записей за 25 сентября 2024 года там уже нет, – отметила мать погибшего ребёнка.

По итогу предварительной проверки 25 декабря 2024 года следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело, однако соответствующее решение было оспорено прокуратурой.

– Прокуратура вот уже несколько месяцев не делу ход, – сетует Юлия.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

– 25 декабря в целях проверки доводов Кириченко Ю.В. о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну Кириченко В.А. по результатам проведения проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ. 27 декабря данное решение было отменено прокурором Советского района Волгограда, который указал на недоказанность причинно-следственной связи между ухудшением состояния ребёнка и действиями врачей. Данное решение было обжаловано прокурору Волгограда, а также зампрокурора и прокурору Волгоградской области. Однако в удовлетворении жалоб следствия было отказано, – рассказали журналистам в региональном Следкоме.

После смерти ребёнка следователи вновь организовали проверку и собрали доказательства, которые посчитали достаточными для возбуждения уголовного дела. Но и здесь у прокуратуры оказалось иное – противоположное мнение.

– 5 мая 2025 года было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ. 12 мая 2025 года соответствующее постановление вновь было отменено надзирающим прокурором, поскольку смерть ребёнка наступила от врождённых пороков развития. В настоящее время данное решение обжалуется следствием вышестоящему прокурору. По результату обжалования будет назначена судебно-медицинская экспертиза, – добавили в следственном органе.

Родственники Юлии боятся, что таким образом виновные лица могут уйти от ответственности.

– Всё очень затягивается. Время уходит. Правду с каждым днём установить всё сложнее. Экспертизы постоянно откладываются и идут довольно долго. Свидетелей опрашивают лишь после наших ходатайств. К примеру, спящих врачей видела ещё одна роженица, но, на сколько мы знаем, её следователи пока не опрашивали. Понимаем, что, возможно, всему есть какие-то объективные причины, но при этом у нас существуют опасения, что дело могут попытаться затянуть и замять, – поделилась с редакцией мать пострадавшей Инна Островская.

В прокуратуре Волгоградской области, сотрудники которой отменяли постановления о возбуждении уголовных дел, так прокомментировали происходящее:

– Следственным отделом по Советскому району г. Волгограда СУ СК России организована процессуальная проверка в отношении должностных лиц ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2» по факту смерти Кириченко В.А., 17 сентября 2024 г.р. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принятие окончательного процессуального решения находится на контроле прокуратуры области, – цитата из ответа надзорного ведомства на редакционный запрос.

Бабушка погибшего ребёнка также рассказала, что семья уже неоднократно отправляла жалобы в прокуратуру, в том числе и генпрокурору Краснову, однако сдвинуть ситуацию с мёртвой точки на текущий момент не удалось. Сегодня семья надеется на реакцию главы СК России Александра Бастрыкина.

– Мы видим большое количество историй, когда Александр Барыкин помогает людям добиться справедливости в самых непростых ситуациях. Нам бы очень хотелось бы, чтобы и на нашу проблему обратили внимание из Москвы. Как мне кажется, очень важно, чтобы виновные были наказаны. Важно, конечно же, уже не столько для Славика или для нашей семьи, важно в первую очередь для тех матерей, которые также могут оказаться на месте Юлии, ведь тот медработник, который спал на посту, даже на время проверки не был отстранён и продолжает работать с детьми, – рассуждает Инна Островская.

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»