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02.07.2025 17:03 Реклама
Оператор выступит официальным партнером «Всероссийского дня поля – 2025»: представит участникам выставки цифровые сервисы для бизнеса, а также обеспечит качественную связь для абонентов Т2 на всей территории проведения мероприятия.
В этом году гостей выставки ждут деловые дискуссии, демонстрационные показы техники и современных технологий, ориентированных на устойчивое развитие АПК. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное цифровизации отрасли.
Т2 примет участие в выставочной программе и представит собственный стенд, где каждый гость сможет познакомиться с диджитал-сервисами, разработанными для решения актуальных задач B2B-сектора. Посетителям предложат персональные консультации, помогут подобрать решения с учетом потребностей конкретной компании, а также расскажут, как технологии и аналитики могут повысить эффективность бизнеса. К примеру, «Корпоративная АТС» поможет выстроить удобную систему приема и обработки звонков, сервис таргетированных SMS-рассылок настроит прямую коммуникацию с клиентами, а цифровое решение «HR-таргет» привлечет сотрудников без участия рекрутинговых агентств, используя удобные инструменты на базе big data.
Кроме того, как официальный сотовый партнер выставки, T2 обеспечит качественную связь на всей территории проведения мероприятия. Экспозиция традиционно собирает на одной площадке большое количество участников – к примеру, в прошлом году ее посетили более 68 тысяч человек. Чтобы обеспечить устойчивое покрытие в условиях возросшей нагрузки, Т2 дополнительно усилит действующее оборудование мобильной базовой станцией. Это позволит клиентам компании пользоваться качественной голосовой связью и быстрым интернетом на всей территории проведения мероприятия.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:
– T2 стремится сделать цифровые технологии доступными для бизнеса любого масштаба – от крупных федеральных игроков до локальных предприятий. Участие во «Всероссийском дне поля – 2025» дает нам возможность не только продемонстрировать возможности современных цифровых инструментов, но и напрямую услышать запросы B2B-сектора, чтобы адаптировать свои продукты под реальные потребности. Мы убеждены, что аналитика и решения на основе big data могут быть полезны агробизнесу на всех уровнях – от повышения эффективности внутренних процессов до прямой коммуникации с рынком. Используя накопленную экспертизу, T2 готова делиться технологическими решениями, которые будут полезны агросектору с учетом его специфики и задач.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjdHfNf7
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