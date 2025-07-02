32-градусный зной сменит в Волгоградской области дожди с грозами





В Волгоградскую область после дождливого июня к концу первой недели июля вернется жара до +32 градусов в тени. Согласно прогнозу синоптиков, ожидать повышения температуры волгоградцам следует уже к 4 июля.

Отметим, что 3 и 4 июля в отдельных районах Волгоградской области все еще прогнозируются небольшие дожди. Ветер днем северо-западный с порывами не более 12 м/с.

– Температура воздуха днем в четверг составит от +20...+25 градусов, местами до +28 градусов, – сообщили синоптики. – Уже в пятницу, 4 июля, температура воздуха днем прогреется до +31 градуса.

5 июля днем возможны кратковременные дожди и грозы. При грозах порывы ветра – 15-20 м/с. Однако это не помешает прогреться воздуху до +27...+32 градусов.