Общество

32-градусный зной сменит в Волгоградской области дожди с грозами

Общество 02.07.2025 14:26
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02.07.2025 14:26


В Волгоградскую область после дождливого июня к концу первой недели июля вернется жара до +32 градусов в тени. Согласно прогнозу синоптиков, ожидать повышения температуры волгоградцам следует уже к 4 июля. 

Отметим, что 3 и 4 июля в отдельных районах Волгоградской области все еще прогнозируются небольшие дожди. Ветер днем северо-западный с порывами не более 12 м/с. 

– Температура воздуха днем в четверг составит от +20...+25 градусов, местами до +28 градусов,  сообщили синоптики. – Уже в пятницу, 4 июля, температура воздуха днем прогреется до +31 градуса.  

5 июля днем возможны кратковременные дожди и грозы. При грозах порывы ветра – 15-20 м/с. Однако это не помешает прогреться воздуху до +27...+32 градусов.

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