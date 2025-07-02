Жителя Камышина осудили за нападение с «розочкой» на сотрудника магазина

Камышинский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя за разбойное нападение на администратора магазина.

Установлено, что вечером 19 ноября прошлого года мужчина в состоянии уголовного опьянения разбил стеклянную бутылку, сделав «розочку», зашел в один из сетевых магазинов. В торговом зале, угрожая импровизированным оружием администратору магазина, фигурант дела потребовал спиртное и сигареты. Когда он узнал, что сотрудник вызвал охрану, поспешно ретировался.

- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - уточнила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky