Расследования

Жителя Камышина осудили за нападение с «розочкой» на сотрудника магазина

Расследования 02.07.2025 21:29
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02.07.2025 21:29

Камышинский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя за разбойное нападение на администратора магазина. 

Установлено, что вечером 19 ноября прошлого года мужчина в состоянии уголовного опьянения разбил стеклянную бутылку, сделав «розочку», зашел в один из сетевых магазинов. В торговом зале, угрожая импровизированным оружием администратору магазина, фигурант дела потребовал спиртное и сигареты. Когда он узнал, что сотрудник вызвал охрану, поспешно ретировался. 

- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - уточнила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky

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