Мошенники предлагают волгоградцам продлить договор связи

Телеком 02.07.2025 15:14
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02.07.2025 15:14
Жителей Волгограда предупреждают о распространении новой мошеннической схемы: абонентам мобильной связи звонят неизвестные и, представляясь сотрудниками оператора, предлагают продлить срок действия договора связи или SIM-карты. Для подтверждения процедуры волгоградцев просят сообщить код из СМС.
В действительности это не имеет никакого отношения к техническому обслуживанию, а является способом получить доступ к личному кабинету абонента и, как следствие, к банковским данным и счетам. Операторы связи подчеркивают, что SIM-карта не имеет срока действия, а любые звонки с предложениями «продления» – это уловка мошенников.
– SIM-карта может проработать много лет – она на это рассчитана. Вы можете сменить не один и не два смартфона, переставляя симку из одного в другой, и все будет работать без перебоев. Гаджеты выходят из строя гораздо чаще, чем SIM-карты, – пояснила ИА «Высота 102» директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
По новой схеме мошенник сообщает, что SIM-карта якобы устарела, и предлагает бесплатно и быстро «продлить» ее действие. При этом просит сообщить код из СМС, который на самом деле является одноразовым паролем для входа в личный кабинет на сайте или в приложении оператора. Получив доступ, преступник может оформить перевыпуск SIM-карты, настроить переадресацию звонков и сообщений на свой номер, перехватить банковские СМС и получить доступ к мобильному банку.
– Ни один сотрудник телеком-компании не будет звонить, чтобы «продлить срок действия SIM-карты». Если вы получаете такой звонок – это 100% мошенники. Наша рекомендация – не передавать никакие коды из сообщений и сразу обратиться к оператору по официальным каналам, – подчеркнула Наталья Сахарова.
На самом деле замена SIM-карты требуется лишь в ограниченном числе случаев:
• когда она потеряна – сама по себе или вместе с гаджетом;
• когда гаджет требует SIM-карты другого размера;
• когда SIM-карта становится несовместимой с технологиями связи, которые использует оператор;
• в случае неисправности.
Замена SIM-карты не требуется:
• по запросу знакомых и незнакомых людей, кем бы они ни представлялись в разговоре;
• при смене телефона, если старый и новый гаджеты работают с SIM-картами одного размера;
• когда SIM-карте уже два, три, четыре, пять (неважно сколько) лет, возраст карты – не причина;
• когда SIM-карта заблокирована из-за неверно введенного PIN-кода.
Если вы получили подозрительный звонок, то не следует сообщать никакие коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником оператора. После звонка необходимо связаться с оператором по официальному номеру или посетить ближайший салон связи, проверить не активированы ли на номере переадресации или услуги, которых вы не подключали. При утере SIM-карты нужно немедленно заблокировать ее и оформите перевыпуск.
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