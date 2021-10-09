Подростки с топором ограбили продуктовый магазин под Волгоградом

Расследования 09.10.2021 11:33
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09.10.2021 11:33
Полицейские раскрыли кражу продуктов питания и техники из торгового павильона в Ленинском районе Волгоградской области, которая была совершена три дня назад. Как сообщили в региональном главке МВД, задержаны трое 15-летних и один 22-летний местные жители. Подозреваемые сознались в содеянном. Они пояснили, что проникли в магазин при помощи топора, которым взломали входную дверь. Часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу.
Кража была совершена 6 октября текущего года. В дежурную часть полиции обратилась 21-летняя владелец магазина с заявлением о хищении денежных средств из кассового аппарата, продуктов питания, ноутбука и системного блока от системы видеонаблюдения на общую сумму более 45 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 22-летнего задержанного за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.
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