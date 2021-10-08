Экономика

«Метр квадратный»: в сентябре рынок сделок с недвижимостью обновил рекорд 2021 года

Экономика 08.10.2021 13:25 Новости компаний
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08.10.2021 13:25 Новости компаний


В сентябре 2021 года количество сделок, проведенных через экосистему недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ), оказалось рекордным в этом году.
Общее число сделок, проведенных с использованием инструментов М2, в сентябре превысило 21 тысячу, а объем расчетов – 90 млрд рублей. По сравнению с июлем-августом показатели выросли в пределах 10% и оказались выше даже пиковых июньских значений. При этом именно в начале лета на рынке сложился ажиотаж вокруг ипотеки в преддверии изменения условий льготной программы кредитования.
Специалисты М2 отмечают, что темпы роста средней фактической суммы сделки на рынке купли-продажи замедлились. Размер среднего чека в сентябре вырос лишь на 3%, до 5 млн рублей против 10%-ого роста в августе*.
Основным фактором снижения расходов покупателей стало сокращение среднего чека в рамках сделок по новостройкам. Впервые за 1,5-2 года он снизился – на 2% к августу 2021 г. Наиболее заметное снижение аналитики М2 отмечают на рынке Москвы и области - на 5%, до 8,9 млн рублей.
«На рынке недвижимости сейчас – время больших изменений. Рост цен, который непрерывно сопровождал строительный сегмент в последние месяцы, особенно на первичном рынке, к радости потребителей значительно замедлился и даже проходит определенную «корректировку». Застройщики понимают, что без льготных условий ипотеки продажи «просядут», поэтому вынуждены корректировать ценовые условия. Клиенты ждут более выгодных предложений и готовы покупать квартиры меньшей площади – сейчас на рынок начали выходить даже апартаменты менее 10 кв.м», - комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.
По его словам, еще одним фактором «охлаждения» рынка новостроек может стать общий рост стоимости ипотеки в ближайшие месяцы. «Рост ключевой ставки, который может произойти еще раз до конца года, может повлечь за собой и удорожание ипотеки в российских банках. Ранее мы прогнозировали, что при изменении ключевой ставки до 7% ипотечная в среднем по рынку может вырасти до 9%. Мы видим, что крупные банки уже провели раунд повышения ставок – их примеру могут последовать и другие игроки. В этих условиях драйвером роста объема продаж может стать рынок вторичной недвижимости, который с точки зрения цены остается для потребителей более привлекательным», - добавляет руководитель «Метра квадратного». 
По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем выдач составил порядка 500 млрд, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей, тогда как в 2020 г. было выдано 4,4 трлн рублей, в 2019 - 2,9 трлн рублей (по данным ЦБ РФ).
*Динамика фактического размера сделок при условии наличия значимой статистической выборки более точно отражает рыночные тренды, чем аналитика, построенная на данных объявлений продавцов недвижимости, так как не учитывает заведомо заниженных в рекламных целях цен по большому количеству объявлений и, напротив, учитывает фактор торга, который всегда присутствует в сделках.

 


 


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