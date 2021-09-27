Замгубернатора Владимир Марченко займет кресло главы Волгограда

Под непосредственным руководством Владимира Марченко решались вопросы обманутых дольщиков и проводилась подготовка к отопительному сезону. Замгубернатора также способствовал устранению давнего конфликта между региональными элитами.

До этого Владимир Марченко занимал в администрации Волгоградской области пост председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. С 2001 по 2015 год занимал должность замглавы, а затем главы администрации Старополтавского района -

одного из самых сложных в Заволжье.