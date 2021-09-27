Политика

Замгубернатора Владимир Марченко займет кресло главы Волгограда

Политика 27.09.2021 18:26
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27.09.2021 18:26


Заместитель губернатора Волгоградской области 52-летний Владимир Марченко станет исполняющим обязанности главы Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Он займет кресло избранного в Государственную Думу Виталия Лихачева, который сегодня днем сложил полномочия. Кандидатуру Марченко поддержал губернатор Андрей Бочаров.
Должность заместителя губернатора Марченко занимал с октября 2019 года. Он курировал комитет строительства, комитет транспорта и дорожного хозяйства, комитет архитектуры и градостроительства, а также инспекцию госстройнадзора. Под непосредственным руководством Владимира Марченко решались вопросы обманутых дольщиков и проводилась подготовка к отопительному сезону. Замгубернатора также способствовал устранению давнего конфликта между региональными элитами.
До этого Владимир Марченко занимал в администрации Волгоградской области пост председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. С 2001 по 2015 год занимал должность замглавы, а затем главы администрации Старополтавского района - одного из самых сложных в Заволжье.

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