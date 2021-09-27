Замгубернатора Владимир Марченко займет кресло главы Волгограда

Политика 27.09.2021 18:26
0
27.09.2021 18:26
Заместитель губернатора Волгоградской области 52-летний Владимир Марченко станет исполняющим обязанности главы Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Он займет кресло избранного в Государственную Думу Виталия Лихачева, который сегодня днем сложил полномочия. Кандидатуру Марченко поддержал губернатор Андрей Бочаров.
Должность заместителя губернатора Марченко занимал с октября 2019 года. Он курировал комитет строительства, комитет транспорта и дорожного хозяйства, комитет архитектуры и градостроительства, а также инспекцию госстройнадзора. Под непосредственным руководством Владимира Марченко решались вопросы обманутых дольщиков и проводилась подготовка к отопительному сезону. Замгубернатора также способствовал устранению давнего конфликта между региональными элитами.
До этого Владимир Марченко занимал в администрации Волгоградской области пост председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. С 2001 по 2015 год занимал должность замглавы, а затем главы администрации Старополтавского района - одного из самых сложных в Заволжье.
Реклама
Гордума назначила Владимира Марченко врио главы Волгограда27.09.2021 20:31
Политика 27.09.2021 20:31
Мэр Волгограда ушел в отставку27.09.2021 14:58
Политика 27.09.2021 14:58
Первый зампредседателя гордумы Волгограда отказался от мандата24.09.2021 15:46
Политика 24.09.2021 15:46
Губернатор Волгоградской области отказался от мандата депутата Госдумы22.09.2021 17:45
Политика 22.09.2021 17:45
За воротами «Волгоград Арены» губернатор встретится с единороссами27.08.2021 14:37
Политика 27.08.2021 14:37
Волгоградская облдума разжаловала председателя комиссии по парламентскому контролю09.07.2021 13:09
Политика 09.07.2021 13:09
В «Единой России» задумались об исключении депутата Волгоградской облдумы Осипова09.07.2021 10:42
Политика 09.07.2021 10:42
Помощник Путина прилетел в Волгоград01.07.2021 13:00
Политика 01.07.2021 13:00
Экс-депутата Волгоградской облдумы выдвинули в Госдуму от Москвы25.06.2021 09:07
Политика 25.06.2021 09:07
Самозанятый из хутора Волгоградской области собрался в Госдуму21.06.2021 12:56
Политика 21.06.2021 12:56
Депутат Госдумы от Волгоградской области досрочно сложила полномочия09.06.2021 17:04
Политика 09.06.2021 17:04
Рабочий класс и чиновники: волгоградские единороссы выбрали делегатов на съезд в Москву08.06.2021 15:18
Политика 08.06.2021 15:18
Депутаты Гусева и Плотников лидируют по количеству жалоб на праймериз в Волгоградской области31.05.2021 17:13
Политика 31.05.2021 17:13
Участник праймериз в Волгограде «потерял» свою кандидатуру в чужом округе31.05.2021 16:25
Политика 31.05.2021 16:25
Сенатора от Волгоградской области Горнякова уличили в подвозе людей на участок праймериз30.05.2021 14:59
Политика 30.05.2021 14:59
Реклама