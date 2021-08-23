Общество

Волгоградский губернатор расшевелил чиновников после «городищенских» наказов

Общество 23.08.2021 22:10
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23.08.2021 22:10


Главы двух комитетов и заместитель губернатора Волгоградской области устремились в Городищенский район после встречи главы региона с местными жителями в минувшую субботу. Чиновники активизировались по трем наиболее наболевшим темам: благоустройство, дороги и здравоохранение – к которым у людей возникло больше всего вопросов к губернатору, сообщает ИА «Высота 102».
Так, одна из жительниц во время личной встречи передала Андрею Бочарову письмо с просьбой благоустроить территорию возле нового детского сада «Радуга» и вдоль проспекта Ленина в Городище. Решать задачу в режиме «здесь и сейчас» приехал заместитель губернатора Владимир Марченко. Местные чиновники показали ему стадион «Урожай», который продолжают ремонтировать, и одну из площадей Городища. Но гораздо больше Марченко интересовал проект реконструкции проспекта Ленина, где надо организовать здесь новую зону отдыха для детей. Какой именно она будет, решать будут только жители Городища.


«Это нужно сделать не ради того, чтобы просто занять территорию, а чтобы это было удобно, – сказал Марченко. – Нужно понимать, какого возраста здесь дети, делать больше уклон на малышей или ребят среднего возраста. Можно сделать зонально».
Синхронный визит в Городище нанесли тезки Анатолий Васильев и Анатолий Себелев, которые отвечают за дороги и медицину в Волгоградской области. Председатель облкомдортранса встретился с главой Городищенского района Андреем Кагитиным. Васильев проверил ремонт участка магистральной части проспекта Ленина и взял на себя грядущий ремонт чрезвычайно загруженной улицы Гидротехнической. Напомним, что с 2014 года в Городищенском районе отремонтировали дорогу М-6 «Каспий», третью Продольную, дорогу «Рогачик – Волгоград» и мост через Мечетку. Сейчас заканчивается ремонт 6-километрового подъездного пути к поселку Котлубань и хутору Варламов.

Председатель облздрава Себелев, в свою очередь, пришел в Городищенскую ЦРБ, за которой закреплено почти 62 тысячи человек. Чиновник анонсировал ремонт всех подразделений в 2022 году. До конца 2021 года будут сделаны проекты и проведена их экспертиза. На модернизацию областной казне придется раскошелиться на 171 миллион рублей. Эти деньги также пойдут на строительство пяти офисов врачей общей практики, ФАПа, покупку медоборудования и медицинских автомобилей.
«Мы уже в этом году начали проектирование ремонта подразделений поликлиники Городищенской ЦРБ, – прокомментировал и.о. главврача Егор Полукеев. – В следующем году будет отремонтирована взрослая поликлиника: мы создадим комфортные условия на время ремонта как для пациентов, так и для сотрудников. Будет отремонтировано и детское отделение, женская консультация, диагностическое подразделение. Также в следующем году планируется к замене рентгеновский аппарат».
Напомним, рабочую поездку в Городищенский район губернатор Андрей Бочаров провел в субботу, 21 августа. Тогда же глава региона встретился с жителями Волжского, Краснооктябрьского и Красноармейского районов Волгограда.

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