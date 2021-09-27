Ушедшего в Госдуму экс-мэра Волгограда сделают Почетным гражданином

Общество 27.09.2021 17:12
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27.09.2021 17:12
Губернатор Волгоградской области поддержал предложение представителей ветеранского сообщества города-героя Волгограда, общественной палаты Волгограда, депутатского корпуса о присвоении Виталию Лихачеву звания «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, такое решение было принято на совещании, которое провел глава региона Андрей Бочаров с участием Виталия Лихачева, представителями совета ветеранов и общественной палаты Волгограда, Волгоградской городской думы, заместителями губернатора. Глава региона поблагодарил Виталия Лихачева за работу, сделанную во время его пребывания на посту главы администрации Волгограда.
Напомним, сегодня депутаты городской думы приняли заявление Виталия Лихачева о сложении с себя полномочий главы города-героя в связи с переходом на новое место работы по итогам прошедших выборов депутатов Государственной Думы РФ. Сегодня станет известно, кто будет исполнять обязанности главы администрации Волгограда.
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