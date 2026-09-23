Новый рекорд установили цены на яйца в волгоградских магазинах





Яйца стали лидером по подорожанию в Волгоградской области среди продуктов питания за минувшую неделю. По данным Волгоградстата, цена на десяток повысилась на 6% - до 81,74 рубля. При этом на предыдушей неделе рост цен на яйца составил 4,7%. Также выросли в цене макароны высшего сорта – на 2,7%(100,5 рубля за килограмм) и вермишель – на 1,8% (99,16 рубля).

А вот сахар, который стабильно дорожал за последние недели, стал стоить на 1,3% меньше. Цена на него снизилась до 79,87 рубля. В то же время подорожала мука – на 1,13% (43 рубля). Сосиски и сардельки подешевели почти на 2% (494,33 рубля). Снизилась стоимость и колбасы полукопченой и варено-копченой - почти на 3% (563,36 рубля за кг).



Стоимость овощей осталась примерно на том же уровне, что и в предыдущем периоде наблюдения. Заметнее всего подешевели картофель – на 3,5% (47,9 рубля) и морковь (-3,2% (41,58 рубля за кг).



