В Волгоградской области изменится расписание движения двух пригородных поездов. Как сообщили в Приволжской железной дороге, с 3 по 26 октября поезд № 6818 Алексиково – Арчеда будет отправляться со станции Алексиково по понедельникам и субботам в 2:36 ч.(на 10 минут раньше) и прибывать на конечную станцию Арчеда в 5:19 ч. (на 10 минут раньше);
Поезд № 6819 Урюпино – Алексиково отправится со станции Урюпино по понедельникам и субботам в 1:42 (на 8 минут раньше), а прибудет на станцию Алексиково в 2:26 (на 8 минут раньше).
Корректировки в расписании связаны с проведением работ на участках Санкт-Петербург – Москва – Пост 315 км – Сохрановка – Лихая – Батайск – Краснодар – Адлер, Тимашевская – Тамань и Батайск – Минеральные Воды.