В Волгоградской области изменится расписание движения двух пригородных поездов. Как сообщили в Приволжской железной дороге, с 3 по 26 октября поезд № 6818 Алексиково – Арчеда будет отправляться со станции Алексиково по понедельникам и субботам в 2:36 ч.(на 10 минут раньше) и прибывать на конечную станцию Арчеда в 5:19 ч. (на 10 минут раньше);