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Общество

Расписание двух пригородных поездов изменится в Волгоградской области

Общество 23.09.2026 20:11
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23.09.2026 20:11


В Волгоградской области изменится расписание движения двух пригородных поездов. Как сообщили в Приволжской железной дороге, с 3 по 26 октября поезд № 6818 Алексиково – Арчеда будет отправляться со станции Алексиково по понедельникам и субботам в 2:36 ч.(на 10 минут раньше) и прибывать  на конечную станцию Арчеда в 5:19 ч. (на 10 минут раньше);

Поезд № 6819 Урюпино – Алексиково  отправится со станции Урюпино по понедельникам и субботам в 1:42 (на 8 минут раньше), а прибудет  на станцию Алексиково в 2:26 (на 8 минут раньше).

Корректировки в расписании связаны с проведением работ на участках Санкт-Петербург – Москва – Пост 315 км – Сохрановка – Лихая – Батайск – Краснодар – Адлер, Тимашевская – Тамань и Батайск – Минеральные Воды.

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