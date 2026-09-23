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Экономика

Цены на бензин в Волгоградской области не дрогнули ни на копейку

Экономика 23.09.2026 19:32
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23.09.2026 19:32


В Волгоградской области за период с 15 по 21 сентября цены на автомобильное топливо не изменились ни на копейку. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в регионе осталась на прежнем уровне – 72,63 рубля за литр. АИ-92 стоит, как и на позапрошлой неделе, 68,75 рубля, АИ-75,89 рубля. 

Не изменился и ценник на АИ-98 – 96,9 рубля за литр. По той же цене – 78,41 рубля – реализуют на АЗС дизтопливо. 

По информации Росстата, в других регионах ситуация не такая стабильная. Так, за исследуемый период автомобильное топливо подорожало в 30 регионах, более всего в Астраханской области (+6,2%).
Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 24 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Крым (-4,9%).
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный практически не изменились.
 

Ранее волгоградские водители заметили, что очереди на АЗС стали гораздо меньше. 

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