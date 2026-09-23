В Волгоградской облдуме поменяют кресла и стулья за 1,5 млн





Аппарат Волгоградской областной думы закупает две партии новой мебели. Два извещения о закупке товаров для материально-технического обеспечения деятельности регпарламента опубликовано на сайте госзаказов, сообщает V102.RU.

Как следует из технической документации первой закупки, в перечне предметов интерьера, которые понадобились областной думе, значатся кресла, стулья и шкафы. Так, планируется закупить семь офисных кресел для руководителя. Сиденье и спинка этих кресел должны быть изготовлены из натуральной кожи. Одно кресло должно быть черным, три – бежевых, 1 – серое и еще 2 – светло-серых. Требование к одному из кресел руководителя - наличие механизма качания с фиксацией различных положений. Также планируется закупить 5 более простеньких кресел с сиденьем и спинкой из текстиля и сетчатого акрила черного цвета.

В техзадании значатся и 36 стульев на деревянных и металлических каркасах для персонала. 12 из них должны иметь сиденья бежевого цвета из натуральной кожи. Еще 8 – серого цвета. У 16 стульев должны быть сиденья черного цвета и из искусственной обивки. Также будут закуплены 4 стула на деревянном каркасе из белого пластика.

Аппарату областной думы понадобились и три новых шкафа. Один – для посуды, сделанный в серо-бежевых тонах и с прозрачной передней стенкой. Еще два шкафа предназначены для одежды.

Начальная стоимость контракта на закупку этой мебели составляет 1 миллион 272 тысячи рублей.

Еще 275 тысяч рублей потратит аппарат регпарламента на приобретение других предметов интерьера. Так, для нужд областной думы планируется закупить два дивана бежевого цвета, 7 тумбочек под телевизор, обеденный стол, журнальный столик и 8 зеркал.