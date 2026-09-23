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Общество

В Волгоградской облдуме поменяют кресла и стулья за 1,5 млн

Общество 23.09.2026 21:40
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23.09.2026 21:40


Аппарат Волгоградской областной думы закупает две партии новой мебели. Два извещения  о закупке товаров для материально-технического обеспечения деятельности регпарламента  опубликовано на сайте госзаказов, сообщает V102.RU.

Как следует из технической документации первой закупки, в  перечне предметов интерьера, которые понадобились областной думе, значатся кресла, стулья и шкафы. Так, планируется закупить семь офисных кресел для руководителя. Сиденье и спинка этих кресел должны быть изготовлены из натуральной кожи. Одно кресло должно быть черным, три – бежевых, 1 – серое и еще 2 – светло-серых. Требование к одному из кресел руководителя - наличие механизма  качания с фиксацией различных положений. Также планируется закупить 5 более простеньких кресел с сиденьем и спинкой из текстиля и сетчатого акрила черного цвета. 

В техзадании значатся и 36 стульев на деревянных и металлических каркасах для персонала. 12 из них должны иметь сиденья бежевого цвета из натуральной кожи. Еще 8 – серого цвета. У 16 стульев должны быть сиденья черного цвета и из искусственной обивки. Также будут закуплены 4 стула на деревянном каркасе из белого пластика. 

Аппарату областной думы понадобились и  три новых шкафа. Один – для посуды, сделанный в серо-бежевых тонах и с прозрачной передней стенкой. Еще два шкафа предназначены для одежды.

Начальная стоимость контракта на закупку этой мебели составляет 1 миллион 272 тысячи рублей. 

Еще 275 тысяч рублей потратит аппарат регпарламента на приобретение других предметов интерьера. Так, для нужд областной думы планируется закупить  два дивана бежевого цвета, 7 тумбочек под телевизор, обеденный стол, журнальный столик и 8 зеркал. 

Напомним, около года назад областная дума также приобрела партию мебели. Контракт был заключен на 373 тысячи рублей. Тогда были закуплены  20 офисных кресел с обивкой из текстиля, 10 стульев на деревянном каркасе, 1 письменный стол, 1 приставной стол, 1 шкаф для одежды, 1 шкаф для документов, а также офисное кресло в единичном экземпляре с обивкой из натуральной кожи. 

А в декабре 2024 года из бюджета было  потрачено около 2  миллиона рублей на мебельный апгрейд регпарламента.  Были закуплены столы, тумбы, шкафы и снова офисные кресла и стулья. 


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