Волгоградка испугалась рака из-за клеща на спине





75-летняя волгоградка с облегчением выдохнула после посещения дерматолога. Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской областия. женщина заподозрила у себя онкологию из-за стремительно растущей родинки на спине. Но оказалось, что увеличивался в размерах клещ, присосавшийся рядом с себорейной кератомой, которая ранее была у пациентки. Врач удалил клеща и направил на экспертизу в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Пациентку успокоили и отпустили домой.

При этом врачи обращают внимание, что, хотя сама по себе кератома – это доброкачественное образование, в редких случаях в ней может развиться плоскоклеточная атипия. Если образование за короткое время значительно увеличилось в размерах, поменяло цвет или форму, начало кровоточить без явной причины, чесаться или болеть — это повод безотлагательно показаться врачу.



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