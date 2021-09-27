Здравоохранение 27.09.2021 12:03
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27.09.2021 12:03
Новый инфекционный корпус Калачевской ЦРБ откроется в ближайшие дни. Задачу ввести его в работу до 1 октября поставил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании в администрации Волгоградской области, сообщили в пресс-службе органа региональной власти.
Срочный запуск нового инфекционного корпуса связан с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации: растет число тяжелых случаев COVID-19, бьет рекорды суточная смертность от последствий коронавируса. Картина осложняется ростом числа заражения ОРВИ и появлением первых в России случаев гриппа после двухлетнего перерыва.
В связи с этим Бочаров также поручил профильным комитетам подготовиться к развертыванию дополнительного коечного фонда и продолжить кампанию по вакцинации от коронавируса жителей Волгоградской области. Помимо этого, облздрав должен ускорить вакцинацию волгоградцев от гриппа. Напомним, в минувшую субботу губернатор привился от гриппа в областной больнице №1 и заявил, что «крайне важно в максимально короткие сроки — до 1 ноября — провести вакцинирование всех категорий жителей от гриппа».
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