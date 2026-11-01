Волгоградские спасатели-байкеры завершили сезон





Пожарно-спасательные мотогруппы регионального управления МЧС завершили сезон. За прошедший период сотрудники этой службы 19 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП, 6 раз – в тушении пожаров.

Были спасены 5 человек, деблокированы 3 человека, помощь оказана 19 нуждающимся в помощи волгоградцам.



Преимущество мотогрупп заключается в их маневренности, что позволяет им быстро добраться до места происшествий в условиях плотного транспортного потока, отметили в ведомстве.



Фото ГУ МЧС по Волгоградской области