



Жители хутора Логовский Калачевского района Волгоградской области «похвастались» необычным видом дома, который сначала пытались капитально отремонтировать, но потом бросили на полпути. Как рассказали ИА «Высота 102» хуторяне, проживающие в доме №29 Медгородка, капремонт, который здесь начался несколько лет назад, должен был финишировать в июле 2025 года.





Строители планировали утеплить фасад, укрепить фундамент, отремонтировать крышу, заменить коммуникации. Работы проводило ООО «РИКА Инжиниринг».

Однако горе-ремонтники так и не довели дело до конца, исчезнув в один совсем не прекрасный момент, как говорится, без объяснения причин.







Теперь людям обещают, что капремонт продолжат аж в 2028 году. Только вот доживет ли двухэтажка до этого времени, большой вопрос. Дом стоит без кирпича, без фундамента, ободранные стены продуваются ветром, а под стекловатой, которая еще не отвалилась, уютно шуршат мыши.





Между тем, если заплутавший путник наткнется случайно в ночи на этот дом, ему понадобятся крепкие нервы, чтобы пережить гамму не самых приятных эмоций. Двухэтажка в ночи похожа на призрака в белых лохмотьях, а из водосточной трубы при сильном ветре доносится леденящий душу вой.





Напомним, ранее сообщалось, что жители Медгородка в хуторе Логовский замерзали из-за отсутствия отопления.



